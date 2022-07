Si bien desde la Casa Rosada desmintieron las versiones del portal bonaerense InfoCielo, lo cierto es que Fernández no tiene más herramientas para enfrentar el segundo semestre y sigue firme en la City porteña la idea de cambios de gabinete y/o adelantamiento electoral.

"Está terminado", sentencian empresarios y dirigentes tanto de la oposición como del oficialismo.

"Renuncien ya, hijos de puta"

El conductor de TV, Santiago Cúneo, volvió con sus explosivos editoriales al aire de Canal22Web:

"Renuncien ya, hijos de recontra mil puta. Bastardos. No hay otra manera de ponerle un título al día de hoy (20/07). ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más hay que aguantar? Ratas inmundas. ¿Cuánto dolor más, cuánto hambre más, cuánta maldad más puede salir de ustedes? ¡La concha de su madre!

Tienen que renunciar ya. No se aguanta un minuto más. ¿Hasta dónde, para qué? Se tiene que ser muy hijo de puta para poder dormir, levantarse y pensar que es un día más.

$318 el dólar, hijo de remil puta. Basuras que se movilizaban con nosotros contra Mauricio Macri y tuiteaban pidiendo que renunciara porque el dólar estaba a $24, $48, $60. Hagan lo que pedían: renuncien. Basuras ellos, basuras ustedes

Les dije que después de los $250 el dólar era infinito porque no hay reservas. El dólar no tiene techo porque no hay contra qué compararlo Les dije que después de los $250 el dólar era infinito porque no hay reservas. El dólar no tiene techo porque no hay contra qué compararlo

Renuncien ya, imbéciles. La situación va a empeorar minuto a minuto, el hambre va a empezar a llegar a los lugares más inhóspitos, el cansancio social, el tema del transporte, las luchas sociales que se van acumulando sin resolución.

Van a pegar un tarifazo, hijos de puta. La gente está haciendo cola por un puto subsidio del orto que no va a servir para un carajo porque ustedes van a subir las tarifas aún con subsidios. Hijos de puta, digan la verdad Van a pegar un tarifazo, hijos de puta. La gente está haciendo cola por un puto subsidio del orto que no va a servir para un carajo porque ustedes van a subir las tarifas aún con subsidios. Hijos de puta, digan la verdad

Todo esto va a explotar y no se puede conducir sin una sustentabilidad política de legitimidad. Se debe encontrar la salida institucional con Cristina Fernández y Alberto Fernández fuera del gobierno. Vieja hija de puta, sorete, bolsa de mierda, seguí jugando con los argentinos, el hambre, la desnutrición, la falta de medicamentos, jubilaciones de miseria, cierre de fábricas, industrias, comercios. Te van a linchar, vieja hija de puta. Ni presa vas a llegar a estar porque te van a matar.

Ni un segundo te queda, Alberto Fernández, conchita, hijo de puta. Renunciá ya.

El país se desangra en silencio, que es lo peor. El gobierno es como la diabetes: se lo come por dentro y en silencio. Vos seguís caminando, creyendo que estás vivo, pero te vas a quedar ciego, te van a cortar las piernas... ¡Te estás cayendo a pedazos, boludo! No hay que aguantar, no hay motivos, ya está, terminó el experimento".

#CUNEOALANOCHE - UNO MAS UNO TRES (20-07-22)

