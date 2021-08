Al mercado que detesta, Argenzuela pide $77.000 millones

Cuando se afirma que Venezuela es el espejo donde no debería reflejarse la Argentina no se trata de las milicias parapoliciales, los cárteles del narcotráfico, la destrucción de Pdvsa y la corrupción generalizada. No. Trata de una sociedad enjaulada en su territorio por una economía desbordada aunque le quiten 6 ceros a la moneda propia.