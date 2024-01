Adorni, trágico: 30% en diciembre y algo peor por venir...

La mitad del país es pobre, hay nueve, diez puntos de indigencia y una situación inflacionaria insoportable desde hace más de 20 años, desde 2002 que se derogó la Ley de Convertibilidad se entró en un proceso de emisión de billetes y estamos encaminados hacia una hiper, quien no sea consciente de eso es porque no vive en la Argentina La mitad del país es pobre, hay nueve, diez puntos de indigencia y una situación inflacionaria insoportable desde hace más de 20 años, desde 2002 que se derogó la Ley de Convertibilidad se entró en un proceso de emisión de billetes y estamos encaminados hacia una hiper, quien no sea consciente de eso es porque no vive en la Argentina

En la conferencia, Manuel Adorni planteó también que "pretender que en el país, tras un gran desastre, plagado de bombas económicas, se crea que en 30 días iban a estar resueltos los problemas... Tenemos que aceptar que las facturas siempre hay que pagarlas".

inflacion.jpg Manuel Adorni habló de inflación de diciembre rondando el 30%, pero algunos privados la acercan al 40%.

Las consultoras proyectan que estará arriba del 30%

Las proyecciones de los analistas sobre la inflación de diciembre se ubica por encima del 30%. En efecto, algunas señalan que la aceleración de precios se acercaría al 40%.

Pero el dato oficial que publica el INDEC y que será el primero del gobierno de Milei, se conocerá recién el 11 de enero.

El último relevamiento de inflación semanal que elabora la consultora LCG registró un alza del 7,1% en la tercera semana de diciembre y cerró el mes con una variación de precios del 36,1%.

ABECEB proyecta una inflación del 31,2% para el último mes del año. En tanto, la consultora EconoViews, estima que la aceleración de precios menor: la variación alcanza el 25% en diciembre.

Por su parte, desde la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA) indicaron que la escalada de precios conlleva a una caída en las ventas y estiman una importante retracción para enero y febrero.

Con el último dato del INDEC, la inflación acumulada de enero a noviembre fue del 148,2% y en los últimos 12 meses llegó al 160,9%. Con los datos que proyectan las consultoras, el año cerraría con una variación interanual del 200%.

FMI

FMI-Reuters-1280x720-1.webp Este viernes 30/06 vencen US$2.700 millones de deuda con el FMI.

En cuanto al FMI, Manuel Adorni dijo que el Gobierno está llevando adelante "un plan para estabilizar" la economía, por lo que en la reunión con la comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se realizará este jueves " no deberíamos tener absolutamente ninguna diferencia".

"Entiendo que al menos basado en los acuerdos anteriores no deberíamos tener absolutamente ninguna diferencia con el Fondo, en virtud de que tenemos un plan muy claro en materia fiscal", dijo Adorni en su habitual rueda de prensa en Casa de Gobierno.

Consultado sobre si el Fondo pedirá un plan de estabilización, Adorni aseguró que "desde el 10 de diciembre estamos transitando un plan para estabilizar este horror que nos han dejado en la situación económica en la República Argentina".

Dijo que "no hay agenda predefinida con el Fondo Monetario", al tiempo que remarcó que "el Banco Central tiene un plan muy claro en materia monetaria". Y concluyó:

El norte está demasiado claro como para tener algún tipo de punto de no encuentro con el Fondo Monetario El norte está demasiado claro como para tener algún tipo de punto de no encuentro con el Fondo Monetario

