"No era campaña de miedo" y #LaCastaErasVos (Massa vs. Milei)

La decisión de la nueva actualización estaría vinculada a los recientes incrementos dispuestos por la Secretaría de Energía para el biodiesel y el bioetanol que van del 28,45% al 34,44%.

Pero es una situación compleja que expuso el consultor agropecuario Salvador Distefano:

Aumento en combustibles, esto impacta en los costos y esto le quita rentabilidad a los agentes económicos. Habrá q ver q sectores pueden trasladarlos. Por ejemplo el campo es tomador de precio, con lo cual perderá rentabilidad. Tendrá apoyo en el sector la suba de retenciones? Aumento en combustibles, esto impacta en los costos y esto le quita rentabilidad a los agentes económicos. Habrá q ver q sectores pueden trasladarlos. Por ejemplo el campo es tomador de precio, con lo cual perderá rentabilidad. Tendrá apoyo en el sector la suba de retenciones?

No es un debate que quieran dar los 'halcones'. Uno que se autopercibe como 'halcón' es Fran Casaretto, quien posteó:

"Shell y Axion subieron 27% el valor de la nafta, Javier Milei subió 102% su imagen positiva. El kirchnerismo no puede entender cómo si las cosas suben, la imagen del presidente también. Chicos, se llama confianza y no ser chorro, simple."

Esto no es cierto. Fran Casaretto miente. Veamos:

Acerca de que esto era previsible si ganaba Javier Milei las elecciones, Enrique Quintana:

"Leo a muchos votantes de Milei putear por el aumento de las naftas. ¿No entendieron que votaron una propuesta que implica sincerar y liberar precios los precios lo más posible y que los defina el mercado? ¿O sea podés estar a favor o en contra, pero no sabías que esto iba a pasar?".

¿No entendieron que votaron una propuesta que implica sincerar y liberar precios los precios lo más posible y que los defina el mercado?

Mucho más interesante desde lo intelectual es el economista liberal Gustavo Lazzari, quien intentó que reflexionen las petroleras:

"Amigo Shell, Axion, YPF, de onda. Van a llegar a cobrar el combustible a precios sostenibles en línea con los internacionales... no hay dudas Pero no mates la reforma antes de nacer. No es por mi bolsillo, es por tu sustentabilidad. Largá el habano y pensalo, cheto descallejado".

Volvamos a lo que fue muy poco debatido en la campaña electoral pero recién ahora vuelve para replantearlo, no tanto por la deformación de la estructura de precios relativos sino por la forma en que se ejecuta la actualización:

