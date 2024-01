Carta de rechazo de los gobernadores de la Patagonia a Milei

Vemos con preocupación la derogación del Artículo 25 del Régimen Federal de Pesca, Ley 24.922, que con anterioridad a esta reforma obligaba a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos nuestro pais, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en suelo argentino, es decir, miles de personas que trabajan en torno a la actividad, como estibadores y personal de logística para que después las plantas procesen los productos Vemos con preocupación la derogación del Artículo 25 del Régimen Federal de Pesca, Ley 24.922, que con anterioridad a esta reforma obligaba a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos nuestro pais, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en suelo argentino, es decir, miles de personas que trabajan en torno a la actividad, como estibadores y personal de logística para que después las plantas procesen los productos

Con su derogación los recursos del país podrían descargarse fuera, lo cual afectaría "considerablemente" la industria nacional, tanto en términos laborales como económicos.

La segunda es la competencia desigual en la asignación de cupos de captura. Este punto tiene que ver con el Artículo 27, también del Régimen de Pesca, que sufriría una modificación ya que con anterioridad, para acceder a los distintos cupos de especies, se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que habían generado de manera efectiva, entre otros aspectos:

Hoy, la modificación indica que nada de todo esto tiene valor, sino que queda sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, una competencia absolutamente desigual

pesqueros.png Los gobernadores de la Patagonia señalaron a Javier Milei los 3 ejes que consideran que se verán "gravemente" afectados con la Ley Ómnibus.

La tercera apunta a la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina, donde el Artículo 40 establece que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia.

A partir de ahora, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, que no están alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, punto que afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región

Preocupación por la reforma de la Ley Federal de Pesca

Los gobernadores, además, dijeron que resulta preocupante la modificación del el art. 9 de la Ley federal de pesca, debido a que provoca "una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras". De esta forma, las decisiones en materia pesquera dejarían de "ser determinadas de manera democrática".

Finalmente, expresaron su rechazo frente a las modificaciones impuestas:

Consideramos que es momento de defender la soberanía, los recursos que son de nuestra región y de igual forma los empleos para trabajadores argentinos, dado que en caso de llevarse adelante las reformas planteadas, habrá consecuencias devastadoras para la totalidad de la industria pesquera de las Provincias Patagónicas, el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos, además de debilitar la soberanía económica

