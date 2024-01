Apoyo de Cavallo a Luis Caputo y adelanto de menor inflación

Para el ex funcionario, esa instancia está lejos. Cavallo calcula que tanto la inflación de diciembre y enero estarán entre 25% y 26% para bajar, a contramano de la expectativa oficial que prevé una marcada reducción para febrero, apenas a 21% en el segundo mes del año, y a 19% en marzo.

Abril más generoso

Sin embargo, junto con el fuerte ingreso de dólares de la cosecha, en abril finalmente la suba de precios volvería a un dígito para situarse en 8% mensual.

Desde ese momento hacia fin de año, en tanto, apenas se reduciría a 7% por mes, lo que deja en evidencia la fuerte persistencia de altos niveles de inflación.

caputo luis.jpg Luis "Toto" Caputo actual ministro de Economía

Explicación de Cavallo

La persistencia al 7% mensual se debe a la necesidad de mantener un ritmo de ajuste del tipo de cambio igual a la tasa de crecimiento de los pasivos del Banco Central y de la tasa de inflación. Este típico fenómeno de inflación inercial, que puede perpetuarse en el tiempo, aunque se haya eliminado el déficit fiscal, sólo se puede quebrar con un plan de estabilización bien diseñado La persistencia al 7% mensual se debe a la necesidad de mantener un ritmo de ajuste del tipo de cambio igual a la tasa de crecimiento de los pasivos del Banco Central y de la tasa de inflación. Este típico fenómeno de inflación inercial, que puede perpetuarse en el tiempo, aunque se haya eliminado el déficit fiscal, sólo se puede quebrar con un plan de estabilización bien diseñado

Principios de 2025

Más adelante señaló:

La posibilidad de lanzar un plan de estabilización semejante (dolarización, convertibilidad o “inflation targeting” a la peruana) se dará a principios de 2025 si es que para entonces se habrá logrado también unificar y liberalizar el mercado cambiario y el Banco Central cuenta con un stock de reservas de USD 30.000 millones. Por supuesto que si estas dos condiciones se consiguieran antes, el lanzamiento del plan de estabilización podría anticiparse. Pero no me animo a afirmar que ello sea altamente probable La posibilidad de lanzar un plan de estabilización semejante (dolarización, convertibilidad o “inflation targeting” a la peruana) se dará a principios de 2025 si es que para entonces se habrá logrado también unificar y liberalizar el mercado cambiario y el Banco Central cuenta con un stock de reservas de USD 30.000 millones. Por supuesto que si estas dos condiciones se consiguieran antes, el lanzamiento del plan de estabilización podría anticiparse. Pero no me animo a afirmar que ello sea altamente probable

