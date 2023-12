$25.000 el kilo de carne y el difícil escenario que calculan

"El valor podría ser internacional, 20 euros vale el kilo de la carne en Alemania, o 15 dólares cualquier kilo de carne en un container", señaló Buzzi.

Buzzi puso el foco en que China podría absorber toda la producción ganadera del país y marcó como ejemplos las acciones que países como Australia y Brasil llevaron a cabo para evitarlo.

China es una succionadora, una aspiradora de carne del planeta. China podría absorber hasta el mugido de las vacas China es una succionadora, una aspiradora de carne del planeta. China podría absorber hasta el mugido de las vacas

"Los frigoríficos argentinos van a hacer el mejor negocio posible y el que pueda cargar los conteiner hacia China lo va a hacer. No podemos ir hacia esa distorsión y tampoco sabemos con qué dólar nos vamos a topar los argentinos", sostuvo el dirigente agropecuario.

El titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, intentando reanimar al campo. El ex titular de la Federación Agraria estimó el precio de la carne en $25.000 el kilo, si Javier Milei libera precios.

Por otra parte, aseguró que "cerrar la Secretaría de Comercio es un delirio". En ese sentido, se preguntó: "¿Quién está desestabilizando los bolsillos de los argentinos? Massa o los grupos agroalimentarios concentrados? Todas las semanas meten aumentos especulativos y anticipados".

Sin señales al campo

Buzzi dijo también que, hasta el momento, "señales hay muy pocas o ninguna" del presidente electo para el campo.

Cuesta encontrar definiciones del propio Milei que hablen de la presión de retenciones, del desarrollo rural, de la agricultura familiar, de la diversificación productiva, de las economías regionales, a veces me parece que pudo haber cursado economía pero geografía Cuesta encontrar definiciones del propio Milei que hablen de la presión de retenciones, del desarrollo rural, de la agricultura familiar, de la diversificación productiva, de las economías regionales, a veces me parece que pudo haber cursado economía pero geografía

Al insistir con sus críticas al libertario, agregó: "No lo escucho hablar de Salta, Tucumán, del NOA, el NEA, promover el desarrollo de economías vitivinícolas, frutícolas, cañera, cómo resolver el problema de la ganadería donde hace 20 años tenemos un déficit de cabezas de vacas".

Y agregó:

No he visto ninguna definición salvo la de este senador formoseño que llega a la presidencia provisional que dice que las retenciones no se pueden modificar en el corto plazo. ¿Cómo, no eran libertarios ustedes, no era que el Estado era el actor que impide el crecimiento y desarrollo? Bueno, empiecen por eliminar retenciones No he visto ninguna definición salvo la de este senador formoseño que llega a la presidencia provisional que dice que las retenciones no se pueden modificar en el corto plazo. ¿Cómo, no eran libertarios ustedes, no era que el Estado era el actor que impide el crecimiento y desarrollo? Bueno, empiecen por eliminar retenciones

