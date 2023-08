Carnicerías alertan: "El precio de la carne ya subió +23%"

carne1.jpg Mucha turbulencia alrededor del precio de la carne, entre la versión del cierre de exportaciones, negociaciones por topes a los incrementos, devaluación y las subas en Cañuelas de la semana previa a las PASO.

Las declaraciones de Williams ocurren después de que este martes (15/8) el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, tuviera que salir a desmentir que el Gobierno Nacional haya suspendido las exportaciones de carne mientras negocia un nuevo acuerdo de precios con el sector frigorífico, para lo cual las partes se reunían este miércoles.

“Mono con revólver”

En cuanto a la amenaza del cierre de las exportaciones, Williams aclaró: "No creo que lo puedan hacer. Cerrar las exportaciones en quince días es como darle un revólver a un mono. Van a lograr que valga una fortuna porque no va a haber entrada a la hacienda de Liniers. Para solucionar debe haber más producción".

Y en cuanto a la posibilidad de una renovación de ciertos cortes de carne a precios bajos, se mostró desconfiado: "No representan casi nada. Todos los gobiernos lo intentaron y todos fracasaron. Lo ideal hubiese sido que el gobierno vaya al mercado de hacienda para ver cómo puede arreglar para que no suban los precios en una desproporción como esta. Pero no van".

"¿Por qué no exportan lo que sobra? Te sacan los cortes del consumo interno. Lo que te dan en precio es lo que el mundo no compra", propuso.

Competencia desleal

Por otro lado, el dirigente denunció que existe una competencia desleal con los supermercados: "Ellos reciben de los exportadores la carne con precios justos y no lo reciben las carnicerías. Si va al supermercado le guardan todo para el fin de semana y le ponen el asado a 1100 pesos, mientras que en las carnicerías está 1800".

"Necesitamos producir más, como por ejemplo el cerdo, que podría estar más económico. Hoy se consume pollo porque está más barato", apuntó.

Por último, Williams y en cuanto a las elecciones generales de octubre, opinó: "Si piensan que uno solo va a arreglar este problema, están equivocados. Acá deben sentarse todos y lograr un consenso".

Otras lecturas de Urgente24:

Javier Milei instala elecciones anticipadas y amenaza: "De la Rosada me sacan muerto"

De 15 a 20% es el nuevo "retoque" en los precios de los medicamentos

DDHH: El peón de Corea del Norte para exponer la hipocresía de USA

Consulta popular + Constitución = Javier Milei en problemas