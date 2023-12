Paro de colectivos en Santa Fe por tiempo indeterminado

Para finalizar, apuntó que el sector "Es una actividad que depende mucho de los subsidios. Pero los subsidios no han llegado en tiempo y forma. Eso es lo que aducen las empresas. Llegó el cuarto día hábil y no está el salario, es algo que tendrán que ir trabajando los nuevos funcionarios. Esto no tiene que volver a pasar".

image.png El secretario general de la UTA Santa Fe, Marcelo Gariboldi, explicó que esto se da por la falta de cobro de los chóferes.

En Paraná también

La capital entrerriana también amaneció con esta sorpresa luego de que se determine que al "no haberse hecho efectivo el pago total, en tiempo y en forma, de los salarios de los trabajadores de las empresas", así lo fundamentaron desde la UTA de la ciudad.

La seccional Santa Fe de UTA expresó que la postura se tomó porque no se llegó a un acuerdo en la asamblea y tampoco se cumplió el plazo que previamente habían establecido.

En simultáneo, desde Entre Ríos manifestaron que en Paraná y el área metropolitana se sumaban a lo planteado.

Comunicado

"Se comunica a las y los trabajadores representados, a las autoridades y al público en general que encontrándonos al día de pago de nuestro salario, que es nuestro sustento y el de nuestras familias, las empresas no lo han depositado", así inició el escrito publicado por la UTA.

"Nuestra reacción es aquella que todo dirigente serio debe saber y resolver: 'Sin sueldos, hay retención de actividades hasta que se nos abone el último centavo'", señalaron en otra línea.

Para finalizar, dejaron en claro que este parate tiene fecha de inicio pero no de final. "En la seccional Santa Fe hemos resuelto un paro total de actividades desde el día jueves 7 de diciembre desde las 00 horas, por tiempo indeterminado y hasta que se paguen nuestros sueldos íntegramente", cerró el mensaje.

image.png Comunicado de la UTA.

