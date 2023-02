Desarrolladores inmobiliarios en la mira del terremoto

Además del costo humano, los daños materiales son inmensos, tanto en Turquía como en Siria.

Los equipos de rescate sacaron el viernes a un niño de 10 días de edad y a su madre de las ruinas de un edificio y rescataron a varias personas en otros sitios 4 días después del terremoto.

Cientos de miles de personas más se han quedado sin hogar y sin alimentos en las sombrías condiciones invernales, desesperadas por un esfuerzo de ayuda multinacional para aliviar su sufrimiento.

En Turquía, la situación, agravada por el frío glacial, es tal que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), en lucha armada contra el ejército turco desde 1984, decidió el viernes "no realizar ninguna operación mientras el Estado turco no atacarnos”, según un funcionario citado por la agencia Firat, cercana al PKK. "Miles de nuestra gente todavía están bajo los escombros. (…) Todos deben movilizar todos sus medios."

https://twitter.com/Ant52529536Jose/status/1624092342415241245 Turquía - La policía arrestó a un grupo de ladrones que aprovechaban para robar en la zona del terremoto. pic.twitter.com/tGjZLjdWkA — Bakalaofresco (@Ant52529536Jose) February 10, 2023

Siria

El presidente sirio, Bashar al-Assad, hizo su 1er. viaje informado a las áreas del terremoto, visitando un hospital en Alepo, informaron los medios estatales. Pero el Programa Mundial de Alimentos dijo que se estaba quedando sin existencias en el noroeste de Siria controlado por los rebeldes.

Las fotos publicadas por la agencia estatal de noticias Sana mostraron a él y su esposa Asma visitando pacientes en el Hospital Universitario de Alepo.

Los sirios, marcados por 12 años de guerra, están de luto por las víctimas del terremoto que asoló el norte y el oeste del país la madrugada del lunes 6 de febrero. El Noroeste rebelde está afligido por las pérdidas humanas más importantes.

En Jandairis, un pequeño pueblo bajo control de la oposición, un bebé recién nacido fue encontrado con vida, aún unido por el cordón umbilical a su madre, que no sobrevivió.

La fuerza del seísmo (el 1er. choque fue de una magnitud de 7,8°) y la proximidad al epicentro, en Turquía, fueron devastadores. Miles de edificios se han derrumbado total o parcialmente en las provincias de Idlib, Alepo y Latakia, donde sorprendió a los residentes en su sueño.

Los expertos dieron la bienvenida a la exención de las sanciones, al tiempo que advirtieron que la ayuda entregada a Damasco podría desviarse a áreas controladas por el gobierno, y no al noroeste de Siria controlado por los rebeldes, donde millones de personas necesitaban ayuda con urgencia incluso antes de la tragedia del lunes.

“El régimen siempre ha utilizado constantemente la ayuda como castigo colectivo”, dijo Dareen Khalife, analista de Siria en el grupo de expertos Crisis Group. “Así que no preveo un escenario en el que Damasco venga al rescate de la gente del noroeste de Siria”.

https://twitter.com/AlertaMundial2/status/1624123040530300944 | ÚLTIMA HORA: Las muertes en el terremoto Siria-Turquía supera las 25.000, hasta ahora. pic.twitter.com/ddzvOWXw4g — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) February 10, 2023

Erdogan

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, visitó otra vez una zona de desastre, en medio de críticas de sobrevivientes y opositores políticos de que la respuesta de su gobierno a la catástrofe fue lenta y mal organizada.

Erdogan rechaza las acusaciones mientras se prepara para la elección en mayo, cuando ambicionaba obtener la reelección. Ese comicio ahora puede posponerse a causa del desastre.

Erdogan visitó la provincia turca oriental de Adiyaman, en la 7ma. escala de su gira por las 10 provincias del país afectadas por el terremoto.

Erdogan anunció una serie de medidas para aliviar las preocupaciones financieras de las víctimas, incluido el pago de un año de alquiler para las personas que perdieron sus hogares y vuelos gratuitos en la aerolínea insignia del país (Turkish Airlines) tanto para quienes abandonan las provincias afectadas por el terremoto como para quienes esperan regresar.

Erdogan dijo que la destrucción fue "significativa" en 10 provincias y la observó durante sus visitas a Kahramanmara, Hatay, Gaziantep, Osmaniye y Kilis.

Erdogan dijo que el Estado movilizó todos los recursos para la búsqueda y el rescate y la asistencia humanitaria inmediatamente después del terremoto "pero, desafortunadamente, enfrentamos una tarea muy difícil ya que las consecuencias del terremoto cubrieron un área de 500 Km2".

Erdogan lamentó el saqueo de algunos supermercados tras el desastre y dijo que "un Estado de emergencia permitiría al Estado intervenir en tales actos de manera más eficiente".

"Hemos tenido carencias pero nuestro estado acudió en ayuda de nuestros ciudadanos con todos los medios que tiene", dijo.

El Presidente dijo que llegaron equipos de búsqueda y rescate del extranjero y que venían más, y agregó que 94 países también ofrecieron y enviaron ayuda.

"Sin embargo, es un hecho que la respuesta al desastre todavía no está al ritmo deseable. Nuestros ministerios, municipios, agencias públicas, organizaciones no gubernamentales y amigos de todo el mundo hicieron todo lo posible para ayudar a las víctimas del terremoto", agregó.

Repitió sus comentarios sobre la reconstrucción de los edificios derrumbados en el plazo de 1 año y una ayuda en efectivo de 10.000 TL (US$ 530) para cada hogar afectado por el terremoto en la región. Dijo que pronto se pagarán otros 15.000 TL a los hogares.

"Si nuestros ciudadanos no desean quedarse en tiendas de campaña hasta que se construyan sus nuevos hogares, les pagaremos el alquiler por un año, ya sea aquí en Adiyaman o en otras ciudades donde elijan vivir", dijo.

La ayuda

Los gobiernos y las organizaciones internacionales están aumentando el apoyo financiero a Turquía y Siria, ya que el número de muertos por el terremoto de esta semana superó las 22.000 personas, y se espera que millones sean desplazadas por uno de los peores desastres naturales de la región.

El viernes, los rescatistas continuaron con el enorme esfuerzo de sacar a la gente de entre los escombros en el sur de Turquía y el norte de Siria, y las probabilidades de supervivencia de las personas atrapadas debajo de los edificios en temperaturas bajo cero disminuyen a diario. A medida que la inmensa escala de la catástrofe se hizo más clara, la comunidad internacional también comenzó a canalizar más recursos financieros hacia la región afectada.

El Banco Mundial está comprometiendo US$ 780 millones para ayudar a Turquía a reconstruir su infraestructura y preparar US$ 1.000 millones adicionales en apoyo. USA ha dicho que proporcionaría US$ 85 millones para financiar los esfuerzos humanitarios, mientras que la UE, el Reino Unido, China y Australia se encuentran entre los que dicen que contribuirían con millones de dólares en fondos.

“Las necesidades inmediatas y futuras de Turquía son inmensas y abarcan toda la gama, desde el socorro hasta la reconstrucción”, dijo Humberto López, director del Banco Mundial para el país.

Docenas de países también han enviado especialistas y suministros de rescate. Además de los que murieron en el peor terremoto centrado en Turquía en décadas, decenas de miles resultaron heridos y más se quedaron sin hogar.

