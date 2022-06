Revuelo: Juan Román Riquelme estuvo en la cabina de Vignolo

"Pasan los días y los años y la gente me sigue dando mucho cariño y amor, eso es maravilloso, no tengo más que palabras de agradecimiento, me apoyan desde el día que decidieron que vuelva al club, solo digo muchas gracias", comenzó.

"A fin de año si Dios quiere haremos el partido despedida después de 8 años, me da un poco de vergüenza, espero no errarle a la pelota", bromeó Riquelme y luego expersó su deseo: "esperemos disfrutar y que la gente disfrute”.

Cuando el 'Pollo' le consultó acerca del mercado de pases, Román Riquelme sostuvo: "Como les digo a los muchachos del Consejo (Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Jorge 'Patrón' Bermúdez), los felicité porque desde hace muchísimos años, cada vez que terminaba el campeonato, se hablaba de por qué no traen a éste o al otro. Los muchachos hicieron un buen trabajo, por eso no se habla. Hicieron un buen trabajo con el plantel, están muy comprometidos con nuestro club".

image.png Juan Román Riquelme y Sebastián Vignolo en la cabina de transmisión de La Bombonera. (Imagen: Captura TV).

-"¿Pueden convertirse en refuerzos Arturo Vidal y Edinson Cavani?"

JRR respondió: "Vidal nació para jugar en este club, Cavani nació para jugar acá. Si se les puede pagar es otra cosa. Yo escucho muchas cosas y lo que se dice, me comentan. Estamos contentos con los jugadores que tenemos, esos son jugadores estrellas, y uno siempre sueña con tenerlos. De ahí a que se haga realidad está más complicado. Siempre intentamos trabajar de la mejor manera y lo cuidamos mucho al club".

-¿Volviste a pasar por el vestuario tras el revuelo que se armó tras la derrota ante Gimnasia de La Plata?, interrogó Vignolo.

"No paso por el vestuario, a ver si después hablan tres días. Sí la pasé bien en el entretiempo con (Luis) Advíncula, él está bien después de lo que le pasó con Perú -la derrota ante Australia por penales-. No tengo más que palabras de agradecimiento con los jugadores".

Sobre Carlos Tévez y su lanzamiento como director técnico, Román Riquelme sostuvo:

“Nosotros, cuando llegamos al club, acuérdense de que pensaban que Carlitos no iba a continuar. Y yo separo las cosas, amo a mi club, a los ídolos hay que cuidarlos. Me senté con él, no estaba jugando, con (Gustavo) Alfaro y Guillermo (Barros Schelotto) estaba sin jugar. Me senté con él y le dije que no podía irse así, tenía que irse jugando a la pelota, estaba convencido de que podía hacerlo bien. Le dije que cada 15 días podía tener el cumpleaños más grande, con 50 mil, 60 mil personas. Y lo disfrutó cada 15 días, nos hizo muy felices, teníamos la ilusión de que continuara, dijo que no quería continuar, le di un abrazo muy grande. Si desea ser entrenador, le deseo lo mejor".

image.png Carlos Tévez esquiva la política de Boca y se lanza como entrenador de fútbol.

Por último, el ex '10' de Boca se refirió a cómo ve a la Selección Argentina para el próximo Mundial.

"El equipo está para competir con los mejores, si empezamos con eso de que es candidato, todo lo que se haga es poco. Argentina tiene una ventaja, que juega como un equipo, no como una Selección, y es difícil. Ya se conocen, manejan los partidos y tienen al mejor del mundo".

Repercusiones en redes

riquelme.png

riquelme 2.png

riquelme 3.png

riquelme 4.png

riquelme 5.png

Más contenido en Urgente24:

Encuentran evidencia de agua nativa en la Luna

Una destacada figura rechazó a Marcelo Tinelli y su programa

Donar sangre no solo es solidario, también es bueno para la salud

Córdoba: Invasión inminente de especie "plaga" (ya en CABA)

10 lugares secretos para visitar en Roma