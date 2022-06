¿Por Lionel Messi? Apple compra los derechos de la MLS

image.png La MLS, liga principal de futbol del país norteamericano.

La MLS, que apuesta todo en la empresa de medios digitales, puede igualmente negociar con cadenas de TV lineales, incluidas ESPN y FOX, para transmitir partidos selectos. Sin embargo, dichos juegos no serían exclusivos de las emisoras, ya que se transmitirían simultáneamente con Apple.

De esta manera, se evidencia cómo la compañía creada por Steve Jobs apunta hacia un proyecto que parece no tener límites, ya que el mundo del fútbol no para de crecer en el país estadounidense, que suele preferir otros deportes locales.

La envergadura de la liga, no solo está dando pie a talentos norteamericanos que desembocan en las más importantes ligas del fútbol mundial (entre los casos más conocidos esta el de Pulisic en el Chelsea y el de McKennie en la Juventus), sino que también suma constantemente a grandes figuras del deporte que buscan retirarse en el continente.

Entre las nuevas estrellas mundiales que se sumaron, se encuentra el ex defensor de la Juventus, Giorgio Chiellini (que firmó con Los Angeles FC), el volante ex Napoli, Lorenzo Insigne (que firmó con Toronto FC), y el mediocampista central mexicano ex Atlético de Madrid, Héctor Herrera (que se sumó a Houston Dynamo FC).

Además, la liga ya cuenta con estrellas como Gonzalo ‘El Pipita’ Higuaín, Luis Carlos Da Cunha, conocido como ‘Nani’, Carlos Vela, etc.

La economía del país hace el destino demasiado tentador para algunos jugadores que quieren extender su carrera lo máximo posible, y entre los que suenan para el futuro, estaría Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos de las figuras más gigantes de la historia del fútbol.

Fue el propio argentino quien dijo ver con vistos buenos el ir hacia esa liga, que además, lo tiene como un posible principal accionista del Inter de Miami, equipo en donde se encuentra su compatriota Higuain y en donde suenan las posibilidades del futuro del diez de la Selección argentina.

Así lo comentaron en el pasado, marcando que al diez le interesaba adquirir el 35% del club que maneja David Beckham.

Lionel Messi se ilusiona con la #MLS y vivir en #EstadosUnidos

Está claro que el juego de Apple por ganar más reconocimiento parece ir en esta dirección que ve un futuro grandioso en la liga norteamericana de estrellas mundiales, aunque las mismas desembarcan de a poco en el territorio.

Se esperará a por el futuro de jugadores como Messi y Cristiano que podrían darle un salto estratosférico a la imagen de la MLS en el mundo.

