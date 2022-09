No son los narcos: La interna que estalló en Rosario Central

El equipo en donde juega el argentino Alexis Mac Allister ofertó US$ 5 millones que, si se cumplieran algunos objetivos, aumentarían a unos US$ 6 millones, más una plusvalía del 20%. "Podría ser la mejor venta en la historia de Central. Una propuesta de la Premier que podría dejar más dinero que la de Julián Álvarez", había dicho Roberrto San Juan, representante del deportista.

Con esta dirigencia, no queremos saber más nada. A (Ricardo) Carloni lo llamé por teléfono, le escribí. No contestó. Hasta Facundo (Buonanotte) lo llamó

Carloni vs. Belloso

Ricardo Carloni -actual presidente de Rosario Central por la licencia por salud de Rodolfo Di Pollina- sale beneficiado de la suspensión del acto eleccionario. El hombre de 54 años es el candidato por el oficialismo y, según fuentes cercanas a este medio, estaba en gran desventaja con respecto a Gonzalo Belloso, candidato opositor."Las encuestas estaban en un 70-30 para Belloso, le revelaron a este diario".

El propio Belloso, ex delantero de Rosario Central y actual Director de Desarrollo de la Conmebol, presentó su candidatura de manera oficial en agosto pasado. El 'Búfalo' fue mánager del club auriazul hasta 2012, cuando estampó la renuncia por una serie de incidentes en un duelo ante Independiente de Mendoza, cuando el Canalla participaba de la Primera B Nacional y el DT era Miguel Ángel Russo. Justamente, Miguelo estuvo presente cuando Belloso lanzó su postulación a presidente.

El directivo de Conmebol se presentará bajo la agrupación "Raza Canaya", misma lista electoral en la que casi se presenta su mujer, Cristina Cristinziano, en las elecciones de 2018. "Lo planteé como una estrategia de marketing, salir a decir que una mujer podía presentarse como candidata a presidenta de un club nos podía dar mucha visibilidad e iba a poner en la cabeza a un montón de gente esto era algo que se podía dar", explicó en aquel entonces.

"Participar lo pensé un montón, quizás no como presidenta pero si para acompañar en una lista. Mi familia estaba en Paraguay -sede de Conmebol-, Gonzalo (Belloso) tiene su trabajo acá y tomar una decisión de esa índole implicaba separarnos por un tiempo, cuando estuve en la Normalizadora nos apoyamos mucho para que esto pudiera funcionar, iba y venía. Así que decidí dejarlo para otro momento, pero estaba muy comprometida y con muchas ganas de meterme, venía con el envión de haber estado en AFA", continuó, en una entrevista de Instagram Live para el medio Rosario Nuestro.

Cristina Cristinziano es abogada de la entidad madre del fútbol sudamericano desde hace unos años y trabajó muchos años asesorando jugadores. Además, fue parte del Comité de Regularización que gobernó la AFA entre 2016 y 2017 con Armando Pérez a la cabeza y estuvo en el Grupo Mascardi.

Como agente de futbolistas, participó en las negociaciones de Andrés D'Alessandro a San Lorenzo, el retorno de Martín Palermo a Boca y llevó adelante la renovación de Pablo Aimar en Valencia.

image.png Gonzalo Belloso (izquierda en la foto) y Ricardo Carloni.

El comunicado de Rosario Central

El club Canalla notificó en sus redes sociales la suspensión de los comicios, luego de la presentación de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe.

"El Club Atlético Rosario Central comunica e informa a los socios y las socias, que en el día de la fecha la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) emitió dictamen en el marco del expediente administrativo a razón de una denuncia promovida por un asociado quien impugna el proceso electoral en curso.

En los considerandos de aquel acto, y a razón de una constatación producida el pasado día jueves, se tienen por incumplidos recaudos inherentes al cronograma de elecciones, en base a supuestas inobservancias de formalidades y deficiencias en el padrón de asociados; y ordena por ello a la Comisión Directiva reconducir íntegramente el procedimiento.

El Club Atlético Rosario Central, a su entender, no advirtió circunstancias que impidan la celebración de los comicios de renovación de sus autoridades en los plazos oportunamente publicados; y en consecuencia, se podrán en estudio los recursos legales a interponer. Comprometiéndose a trabajar mancomunadamente con los organismos provinciales, para evitar futuras postergaciones".

Pasando en limpio: las listas electorales aún no están definidas. Sin embargo, en los entretelones de la oposición, está Gonzalo Belloso y Diego Lavezzi -hermano del Pocho-, quienes irán en listas separadas. En el oficialismo no hay consenso y Ricardo Carloni jugaría sus cartas solo, según contó la web de noticias de Tyc Sports.

