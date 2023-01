Messi en la mira de Arabia Saudita, lo quieren sí o sí

Todo lo que sabe oficialmente

El Al Hilal no es el único equipo que pretende tener a Lionel Messi en su plantel, también la MLS (Major League Soccer) de USA está más que interesada. Incluso al Barcelona le gustaría tenerlo otra vez en sus canchas, aunque cada vez luzca menos posible. Sobre esto, Joan Laporta, actual presidente dele club catalán, opinó lo siguiente:

“Es obvio que como presidente del Barcelona me gustaría que algún día volviera al Barça. Eso me encantaría”, explicó Laporta a Barça TV el mes pasado. “Messi acaba de ganar el Mundial, el Barça está encantado con eso, pero lo que no quiero es generar expectativas [por algo] que en este momento es muy difícil."

El DT del PSG también tuvo algunas palabras al respecto:

Veo a Leo feliz en París, pero hay que ver qué piensa del proyecto

Desde ya, no hay ninguna palabra oficial al respecto.

Todo cuanto se sabe del futuro de Lionel Messi futbolísticamente es que seguirá en el PSG hasta junio y planea jugar varios equipos como campeón mundial junto al Seleccionado argentino. No más, de momento, todos estos rumores y supuestos quedan en eso… Humo. Pero considerando que lo de Cristiano Ronaldo también inicio con la misma incertidumbre… Es cuestión de tiempo para ver qué ocurrirá finalmente.

