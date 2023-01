Messi vuelve al PSG con golazo, el primero tras el Mundial

Un regreso digno de un Campeón Mundial

image.png

El PSG ya no cuenta más con Mario Pochentino como director técnico. Tras su regular desempeño, quien ocupó el puesto fue Christophe Galtier. Y si bien el partido contó dos grandes ausencias como Mbappé y Hakimi —también, ambos, jugadores claves en el Mundial de Qatar— no presentó grandes problemas. El equipo parisino tuvo que enfrentar el último de las tablas de posiciones, los Angers. Por lo que las cosas no parecían del todo difíciles. Sobre todo, con semejante plantel repleto de estrellas.