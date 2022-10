Los referentes que podrían irse de River con Gallardo

A cada uno de los jugadores que han pasado en esta etapa, en esta hermosísima etapa de ocho años y medio, a todos los que han tenido la grandeza para vestir esta camiseta y para ser entrenador por este cuerpo técnico, con aciertos y errores pero que se han puesto a disposición.

El largo camino recorrido me hace sentir un orgullo. Orgullo es la palabra que quiero destacar porque hemos vivido muchísimas cosas a lo largo de estos años, algunas hermosas y otras no tanto, pero eso hace a un grupo que siempre miró hacia adelante y que nunca claudicó.

Todo tiene un final y es el momento de cerrar un ciclo muy valioso. Por último agradecerle al hincha que en cada pequeño homenaje que me han hecho al entrar a un campo de juego, sobre todo en estos años será un recuerdo imborrable para mí por semejante muestra de amor y de afecto que han tenido para conmigo y todo mi grupo de trabajo. Si bien voy a terminar mi vínculo como corresponde, cuando me comprometo con algo es terminarlo como debe ser, es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental. Simplemente quiero decirles gracias por todo el amor que me brindaron. Ha sido una historia hermosísima".

Uno por uno, todos los títulos de Marcelo Gallardo en River

El Muñeco alzó 14 copas durante toda su gestión en el equipo de Núñez:

Copa Sudamericana 2014

Recopa 2015

Copa Libertadores 2015

2015 Suruga Bank 2015

Recopa 2016

Copa Argentina 2016

Copa Argentina 2017

Supercopa Argentina 2017

Copa Libertadores 2018

Recopa 2019

Copa Argentina 2019

Supercopa Argentina 2019

Liga Profesional de Fútbol 2021

Trofeo de Campeones 2021

Enzo Pérez y Jonathan Maidana podrían irse

El fin de ciclo de Marcelo Gallardo dejará secuelas en River, no solo por su sucesor, sino también por los cambios que podrían darse dentro del plantel.

La cadena deportiva argentina, Tyc Sports, lo reveló en su web: "En el predio de Ezeiza, repleto de caras largas, ven al volante mendocino más afuera que adentro. Si bien tiene contrato hasta diciembre del año próximo, difícilmente acepte el desafío de la reconstrucción del equipo con otro técnico".

En 2021, el ex Valencia y Selección Argentina firmó una extensión contratual hasta diciembre de 2023, precisamente, con el anhelo de retirarse en el club de sus amores.

La relación Pérez-Gallardo siempre fue en grandísimos términos. Ambos se admiran y se respetan dentro y fuera del rectángulo de juego.

"No tengo que aclarar nada porque yo se muy bien cómo me comporto y cómo soy. Las cosas que digo y demuestro siempre las hago para el bien del grupo", dijo Enzo hace un tiempo, luego de que se filtrara una supuesta riña ente él y el entrenador de River Plate.

image.png Enzo Pérez, con chances de salir de River.

Jonathan Maidana, defensor central de 37 años y que está viviendo su segundo ciclo en el Millo, también podría emigrar. Al caudillo se le vence el contrato en diciembre próximo y, al igual que Enzo Pérez, aunque este último en menor medida, viene sufirendo su condición física.

El zaguero ya no es titular indiscutido y ha tambaleado en las últimas veces que le tocó jugar, lógicamente, por su avanzada edad y las dificultades que eso conlleva.

Maidana es uno de los estandártes del siglo Gallardo y hasta levantó la Copa Libertadores 2018 de Madrid ante Boca, junto al mencionado DT y a Leonardo Ponzio.

image.png Jonathan Maidana, símbolo de River y del ciclo Gallardo, podría irse tras el anuncio del DT.

