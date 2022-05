La defensa al escrache de Andy Carroll: "No pasó nada"

La propia Wilkey defendió al futbolista y dijo no le fue infiel a su mujer.

"No pasó nada, estábamos todos tan borrachos que nos desmayamos", fue lo primero que mencionó Taylor Jane Wilkey.

"Espero que Billi (Mucklow) lo perdone. Andy (Carroll) fue un buen tipo. Odiaría que cancelaran la boda por todo esto. No debería haber tomado las fotos, pero estoy enojada porque se filtraron a los medios. Parezco un oportunista que no lo soy y he recibido amenazas de muerte y mensajes de odio, ha sido muy molesto", explicó.

image.png Andy Carrol y Billi Mucklow, en pareja hace diez años y padres de dos hijos. Según varios medios, Mucklow quitó de su perfil de Whatsapp la foto que tenía con Carroll al entararse del hecho y la reemplazó con una de sus niños.

La encargada del bar relató: "El alcohol fluía y Andy parecía estar pasándola muy bien. En un momento se acercó a nosotras para charlar y nos preguntó qué hacíamos. Parecía agradable, un caballero. Pero en ningún momento nadie mencionó que se trataba de una despedida de soltero, nos dijeron que era una fiesta de muchachos. No sabía que se iba a casar".

"Estábamos muy ebrias y uno de los compañeros de Andy dijo que iban a continuar la fiesta en la habitación de su hotel. Todos tomamos taxis, estaba yo, Phoebe, Andy y dos de sus compañeros que no eran futbolistas. Todos volvimos a la habitación, encendimos la televisión y pusimos música, ya había alcohol allí".

"Llegó al punto en que Andy casi se desmayó. Se había quitado la camisa pero todavía estaba en pantalones. Siguió acostado en la cama casi dormido", continuó Taylor Jane Wilkey, en declaraciones levantadas por Infobae.

Cuando me tomé esa selfie con él en la cama, todavía estaba vestida, llevaba un vestido rosa y, como el teléfono estaba ampliado, parecía que estaba desnuda, pero no lo estaba. Todos los demás estaban allí, era solo una broma, justificó Cuando me tomé esa selfie con él en la cama, todavía estaba vestida, llevaba un vestido rosa y, como el teléfono estaba ampliado, parecía que estaba desnuda, pero no lo estaba. Todos los demás estaban allí, era solo una broma, justificó

Y concluyó: "Lo siento, Billi, sé cómo se ve, pero no tuvimos sexo, lo juro".

image.png La boda de Andy Carroll pende de un hilo tras el escándalo con Taylor Jane Wilkey. (NA)

Más contenido en Urgente24:

Dólar, inflación y FED llenan la cara de dedos a Joe Biden

Flybondi: Cancelación de vuelos y pasajeros abandonados

Crisis en Indalo: C5N, Ámbito, rating y ahora otra renuncia

Caos en el Grupo Octubre: Perdería El Nueve y resurge IP

Los Kirchner van por otra final en la Corte Suprema