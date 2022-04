Estalló todo en Boca: Battaglia, Riquelme, La 12...

image.png "Somos unos pelotudos": Darío 'Pipa' Benedetto estalló con sus compañeros al finalizar el primer tiempo.

En el segundo tiempo, la ecuación no cambió en la cancha. Boca fue puro arrebato y centros intrascendentes contra el área del 'Tomba', que jugó un mejor partido y hasta mereció ganarlo. El local lució entregado, no hizo pie y no encontró el partido en ningún momento. Su arquero, Javier García, salvó al xeneize de la catástrofe con múltiples atajadas.