El guiño de Javier Milei al Kun Agüero por la dolarización

-"Tenés que ser candidato a presidente", bromeó Rodríguez.

La charla entre ambos hombres ex Selección Argentina, se dio en un divertido marco de conversación relajada, streaming, comentarios de la gente en vivo y con el partido de UEFA Champions League de fondo, en el duelo que Liverpool venció 3-2 a domicilio al Villarreal.

https://twitter.com/Alerta140/status/1521591701277536256 | #AHORA



El Kun Aguero dijo que hay que dolarizar la Argentina: “hay que sacar los pesos y poner dólares” pic.twitter.com/Z8DRXJXhcA — ALERTA 140 (@Alerta140) May 3, 2022

En ese sentido, el partido político Libertad Avanza -que lidera Javier Milei- replicó el pedido del Kun Agüero citando la frase del ex futbolista, acompañada de dos emojis de aplausos. Luego, en señal de apoyo a los dichos del 'Kun', Javier Milei realizó una catarata de retuits relacionados con los dichos de Agüero, que fueron rápidamente viralizados en las redes sociales.

Pero el diputado y congresista no solo "retwitteó", sino que también citó la frase de Sergio Kun Agüero y volvió a atacar a la casta política.

Y un día, alguien que no viene del palo de la economía, deja a todos los sicarios de los políticos pedaleando... ¿Sabés lo que es ganar un debate? Es esto. Sólo los chorros que son socios de la casta defienden el uso del peso. No hay demanda genuina de pesos. JAQUE MATE. MATE!, expresó en su cuenta de Twitter

https://twitter.com/JMilei/status/1521685039653658624 Y un día, alguien que no viene del palo de la economía, deja a todos los sicarios de los políticos pedaleando...

¿Sabés lo que es ganar un debate? Es esto. Sólo los chorros que son socios de la casta defienden el uso del peso. No hay demanda genuina de pesos.

JAQUE MATE.

MATE! https://t.co/FLCGUELDTl — Javier Milei (@JMilei) May 4, 2022

https://twitter.com/LLibertadAvanza/status/1521586804427689985 “Para mi hay que sacar el peso y poner dólares”



Espectacular @aguerosergiokun pic.twitter.com/V58m5wPcMq — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) May 3, 2022

https://twitter.com/ElPelucaMilei/status/1521653196690640896 No tengo ningún tipo de duda que el Kun Agüero vota a Milei pic.twitter.com/sVUmNMFmHM — El Peluca Milei (@ElPelucaMilei) May 4, 2022

https://twitter.com/davidurbani1/status/1521640020339302400 "Ósea digamos, para mi hay que sacar el peso y poner dólares" pic.twitter.com/FzEiNiVTI8 — David Urbani (@davidurbani1) May 3, 2022

