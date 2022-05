Efecto Milei: Kun Agüero manda "a tomar por cu..." al peso

image.png Javier Milei propone una dolarización gradual ante la explosión inminente del peso argentino.

Si bien el ídolo del Manchester City no ha expresado explícitamente su apoyo a Javier Milei ni por ningún otro político argentino, su postura a favor de la dolarización de la economía no deja de llamar la atención y obliga a que se lo vincule con el ideario del diputado libertario.

El Kun Agüero contra la AFIP

Casualmente (o no), esta no es la única vez en que el Kun Agüero ha coincidido con Javier Milei. En febrero del 2022, el ex delantero dejó en claro su posición en contra del impuesto sobre los bienes personales, cosa que también ha hecho, incluso en sesiones, el legislador.

En esa oportunidad, el Kun expresó: "Lo que no me convence es que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier lugar del mundo. Que hay lugares, un montón de países, que parece que si vos ya estás pagando los ingresos, ¿por qué te siguen sacando más plata?".

https://twitter.com/rlopezmurphy/status/1493548236480684038 Lo que dice @aguerosergiokun es impecable y es exactamente lo que Argentina debe cambiar. El Estado debe dejar de saquear a los contribuyentes con impuestos. Es el único camino posible para que haya más inversión, más producción y más crecimiento. pic.twitter.com/04cIJGQDBT — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) February 15, 2022

Estas declaraciones de Agüero fueron difundidas por exponentes del liberalismo, como el fue el caso del diputado de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy.

Más noticias de Urgente24:

Plan nuclear argentino: Fuerte apoyo de Axel Kicillof

Reunión de la Fed ¿Qué esperar?

En el 2do Tiempo, Racing empata 1-1 y juega el 'Rojo'

De la TV a la política: Viviana Canosa e Iván de Pineda ¿candidatos?

Thelma Fardin se vistió de funcionaria de su aliado Larreta