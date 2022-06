Cuándo juegan Boca y River por la Liga Profesional de Fútbol

image.png Boca cayó en la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol ante Central Córdoba (SdE). (NA).

River

En la vereda de enfrente, el registro de River es de dos empates en dos presentaciones en el actual torneo local. El 'Millonario' igualó 0-0 en la primera fecha ante Defensa y Justicia, en donde hubo cruce de entrenadores entre Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece. En cuanto a la segunda fecha, el equipo del 'Muñeco' no pudo romper el cerrojo de un rival que siempre se la hace difícil, Atlético Tucumán.

Sin embargo, más allá de los planteos del rival que siempre exceden a uno, lo de River no fue bueno porque le faltó producción de fútbol y no fue el mismo de siempre. Eso explica el llamativo dato de que los de Núñez aún no hayan marcado ni un solo gol en el torneo.

En ese sentido, la cuota goleadora comienza a ser un dolor de cabeza para Marcelo Gallardo, quien perderá a Julián Álvarez el próximo mes de julio, producto de la venta de la 'Araña' al Manchester City por aproximadamente 21 millones de euros brutos.

image.png River, en un bajón futbolístico en la Liga Profesional.

¿Luis Suárez a River?

El 'Pistolero' tiene las puertas abiertas en River, algo que ya expresó el 'Muñeco' Gallardo. El contrato del jugador con el Atlético de Madrid finaliza el 30 de junio próximo y ha sido ofrecido a varios equipos de Europa, ya que el deseo del uruguayo es llegar en un buen nivel a la Copa del Mundo.

El 'Millonario' le ofrecería un vínculo hasta diciembre de este año, para que una vez finalizado, Suárez continúe su vida deportiva en Estados Unidos, ¿junto a Lionel Messi?

"Es un hombre importante en el fútbol mundial y despierta lo que ha movilizado. Hay que tener paciencia", dijo Marcelo Gallardo en conferencia de prensa, el pasado sábado (11/6) , post empate entre River y Atlético Tucumán.

Por otro lado, Jorge Brito, presidente de River Plate, sostuvo: "La realidad es un tema que tiene que ver con la decisión de él. Imagino que tiene que ver con el amplio lapso que tiene el mercado europeo".

image.png River insiste por Luis Suárez.

Horario y televisación de Boca y River

River jugará ante Colón de Santa Fe este miércoles (15/6), desde las 19 horas. El partido será transmisión de TNT Sports (Pack fútbol).

Boca recibirá a Tigre en La Bombonera también este miércoles (15/6), desde las 21:30 horas, con transmisión de ESPN Premium (Pack fútbol).

Probable formación de River

Franco Armani; Emanuel Mammana o Marcelo Herrera, Jonatan Maidana, Héctor Martínez, Elias Gómez; Enzo Pérez, Enzo Fernández, Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez.

Héctor David Martínez y Nicolás de la Cruz regresan a la titularidad tras haber estado con sus selecciones.

Probable formación de Boca

Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz o Nicolás Figal, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo 'Pol' Fernández, Alan Varela y Aaron Molinas o Juan Ramírez; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Más contenido en Urgente24

Esmeralda Mitre dijo a qué periodistas echaría de LN+

Marcelo Longobardi reclamó al Congreso: “¡A Alberto no le da y viene una catástrofe!”

El Nueve lo pagó caro: Inexplicable reemplazo y chau rating

Javier Milei empuja a balotaje y cachetazo de CFK a Alberto

Demencia: Los síntomas pueden aparecer en este orden