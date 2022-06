Esmeralda Mitre dijo a qué periodistas echaría de LN+

Qué periodistas tienen el ok y el no de Esmeralda Mitre

Respecto a los periodistas de La Nación, Esmeralda Mitre reveló quienes tienen su aprobación y quienes no, y consultada sobre cuál es el criterio que tiene para elegir a los profesionales de su medio, dijo que se basa en "el modo de comunicar, cosas raras que pudieran haber por detrás, como se comportan los invitados, entre otras cosas".

Fernando Carnota: "Está bien"

Luis Majul: " Si yo tuviera que tomar una decisión lo sacaría".

Marina Calabró: "me parece que esté, es un honor que esté en el diario, es una mujer muy preparada, es politóloga y me consta que se rompe el alma trabajando".

Débora Plager: hizo caras de no aprobación y se llamó al silencio.

Luis Novaresio: "Lo dejaría".

Pablo Rossi: "Está bien".

Feimann: "Me parece que ha mejorado un poco este último tiempo. Creo que mis comentarios un poco los bajaron un poco".

Jonatan Viale: "Me parece que está bien, pero todos tienen que tener un pensamiento plural y no ser extremadamente contrario de una manera tan ruin".

"Yo no voy a hablar de las personas que están a cargo del diario, pero puedo opinar de mi diario y creo que hoy hay un autoritarismo con respecto al periodismo... No sé si son todos buenos profesionales, la verdad yo me lo replantearía. Hay periodistas que están todo el día maltratando a las mismas personas", sentenció.