Bombazo: Flor de la V podría competir contra Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en 2025

El inesperado conductor que defendió a Flor de la V

Beto Casella, referente indiscutido de la televisión argentina, no dudó en manifestar su postura al respecto, y con su característico estilo directo, expresó: "Ustedes saben que yo, a veces, tengo mis discrepancias con el canal, jodo, qué se yo, porque no te mandan un saludito cuando ganás el Martín Fierro. ¡Esas pavadas! Pero cuando uno ve estas cosas, ¡quedémonos acá!".

La decisión de América TV de relevar a Florencia de la V ha generado un ruido significativo. Tal es así, que el conductor de Bendita no escatimó en palabras al referirse al modo en que se concretó la desvinculación:

Eso es muy fulero, de verdad. ¡Las formas! La empresa tiene todo el derecho del mundo. Pero, ¿de esta manera? ¿Que se entere por otro? Y a esta altura, porque muchos canales ya cerraron todo Eso es muy fulero, de verdad. ¡Las formas! La empresa tiene todo el derecho del mundo. Pero, ¿de esta manera? ¿Que se entere por otro? Y a esta altura, porque muchos canales ya cerraron todo

image.png

Asimismo, la voz de Edith Hermida también se sumó al coro de respaldos para la conductora. Donde con una mirada empática, manifestó: "Me pareció muy sincero el discurso de Flor. Es muy feo lo que pasó, porque uno la ve a ella, divina, espléndida siempre, pero no nos olvidemos que son seres humanos. Y que en esta época del año, se entere de la manera en que ella lo hizo, que ya no formaba parte de 'Intrusos' es muy feo".

"Además el programa tuvo mucho toqueteo, lo cambiaron muchas veces de horario e igual siempre rindió", culminó la panelista.

El relevo será protagonizado por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares a partir del próximo año, cerrando un capítulo importante en la historia de "Intrusos". Sin embargo, la salida de Florencia de la V representa más que un simple cambio de conductor: simboliza la resiliencia de una profesional que ha transformado la manera de abordar la información del espectáculo con su carisma y profesionalismo.

