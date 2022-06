Boca le robaría a Independiente a Domingo Blanco

En Independiente se llegó a un punto de no retorno. Domingo Blanco no jugará más con la camiseta de Independiente. En tal sentido, el jugador de 27 años, luego de arduas negociaciones con la mesa directiva del 'Rojo, no llegó a un acuerdo y ya comienza a buscar club. Lo ofrecieron en Racing, pero quien se lo quedaría sería Boca Juniors.