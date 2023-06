"De todas maneras, es muy apresurado para sacar una conclusión concreta sobre el desempeño electoral", agregó un importante consultor.

Lo cierto es que tampoco pudo ser el economista Carlos Melconian.

Guerra: El radicalismo va por todo contra Macri/Bullrich

Encuesta: Cuántos votos de Bullrich retendría Larreta

patricia bullrich horacio rodriguez larreta.jpg

Los halcones se rebelan contra Patricia Bullrich

En este contexto de debilidad para continuar con el armado de listas y el avance del pacto Morales/Larreta, los halcones comienzan a analizar los pasos a seguir.

El intendente interino de Lanús, Diego Kravetz, que aspira a suceder a Néstor Grindetti, salió al cruce por su estrategia de competir con candidatos a intendentes en todos los distritos donde gobierna el PRO.

Urgente24 pudo saber que, en realidad, las críticas de Kravetz serían las que el precandidato a gobernador bonaerense no puede hacer públicas porque dinamitaría a Bullrich en ese mismo momento, debido a la histórica relación amistosa del exSocma con Macri.

"La interna no es lo indicado porque va a provocar una serie de cuestiones que pensando en un día después, la verdad que me parece que no son buenas", arremetió Kravetz.

image.png

"Siempre cuando uno tiene una interna, tiene que pensar que hay un día después de la interna. Básicamente hay que tratar de ser, dentro de una obvia competencia, lo más leal y lo más amigable, pensado que después tenemos que trabajar todos juntos", dijo a Zona Sur Diario.

“No nos sirve que uno se enoje mucho y se vaya o no trabaje. Todo eso hace que haya que pensar muy bien lo que se dice y lo que se hace en esta etapa previa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en la interna surge que un ignoto termina siendo concejal producto del arrastre nacional? Son cosas que hay que mirarlas bien, no son temas sencillos, porque después ese ignoto que es concejal, tiene 4 años de concejal, no es que tiene 2 días. Hay que tener cierto cuidado me parece”, hipotetizó.

Rumores de última hora hablan de cierta cercanía de la ministra de seguridad porteña, Soledad Acuña, con Evolución Radical para ser la precandidata a vice de Martín Lousteau, con el visto bueno de Horacio Rodríguez Larreta. Sin dudas, esto podría abrir una fractura muy profunda en el entorno de Bullrich.

Por las dudas, tal como reveló Urgente24, Joaquín de la Torre ya puso un pie en La Libertad Avanza con la alianza que presentó en la provincia de Buenos Aires el miércoles 14 de junio.

Más contenido en Urgente24

"Te voy a necesitar": Puente entre Daniel Scioli y Bullrich

Patricia Bullrich jugada: Advirtió que sacará el cepo

Patricia Bullrich sumó a Claudio Zin: ¿Posible ministro de Salud?

Larreta partió al FDT: De C5N a AM750, interna en medios K

Bullrich piquetera, Pichetto senador y evitar el balotaje