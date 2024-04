Horacio Marín (YPF) con Proyecto Andes pero lo interesante fue Osvaldo Llancafilo

Lástima que la realidad tampoco acompaña a Llancafil: la Ley Ómnibus 2 viene demorada, por más que el diputado nacional José Luis Espert (La Libertad Avanza / PBA), intente darle un aventón desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda el jueves 18/04.

vaca-muerta67jpg.webp YPF se quiere enfocar en Vaca Muerta.

Proyecto Andes

Horacio Marín participó del foro 'Vaca Muerta Insights' -evento de La Mañana de Neuquén, Más Energía y EconoJournal-, donde hizo foco en el 'Proyecto Andes', mencionó el interés de 60 empresas y la necesidad de transparencia para los diferentes clusters en las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego.

'Proyecto Andes' es el conjunto de áreas convencionales que YPF puso en venta, y el Banco Santander es el agente financiero: "El 01/09 no estaremos en ninguna de esas áreas", prometió. Y comentó: "Las cosas se hacen rápido o no se hacen. Quizás puede ser antes".

Marín puso otro 'dateline': 01/07/2026 (cuando "se terminará el cuello de botella de petróleo para Vaca Muerta", o sea que habrá cómo evacuar el crudo en tiempo y forma).

Banco Santander informó a los interesados que deberán ofertar por clúster y no por área (son 30 que YPF tiene previsto ceder en su totalidad, ningún yacimiento de Santa Cruz porque YPF acordó aún con el gobernador Claudio Vidal el cronograma).

Marín prometió para la semana próxima el 'contrato marco'. Él recordó que tiene experiencia en el tema desde sus días en Tecpetrol (Grupo Techint):

"Yo me formé en las empresas de los campos maduros que estoy convocando. Es un proceso natural. En las áreas, se invertían US$ 1.000 millones + los costos operativos. Hoy YPF invierte US$ 5.400 millones para 2024 (propios, US$ 3.037 millones). ¿Quieren que YPF se dedique a los campos maduros y Vaca Muerta quede dormido? Es muy potente lo que estamos haciendo".

Marín reiteró que su meta es que el país exporte US$ 30.000 millones en 2030.

gasoducto2.jpg Transportar los hidrocarburos desde Vaca Muerta sigue siendo una restricción fundamental.

Gustavo Gallino

Marín explicó que Gustavo Gallino pasó de Techint a YPF (es quien ejecutó el Gasoducto Néstor Kirchner, y ya ha logrado que el oleoducto Vaca Muerta Sur tenga un ahorro de 6 meses en su ejecución.

"Si el país cuenta con el Duplicar que serán 500.000 barriles, Otasa con 100.000 más, sumado al Vaca Muerta Sur que dará 360.000 y que alcanzará los 800.000 barriles cuando se sumen las 3 estaciones de bombeo, se llegará al 1.400.000 de barriles. Ahora YPF no puede invertir sin producir. Por eso, estamos con los 15 rigs. En el momento en que se vaya el cuello de botella nosotros vamos a ser una compañía de 20 rigs, de 7 sets de fractura. Este escenario lo veo a partir de 2026. Gallino fue a USA y mostramos el proyecto a una compañía que vendrá a la Argentina. Les invitamos a que sean socios."

Este fragmento es de EconoJournal:

—¿En qué etapa se encuentran en el proyecto Vaca Muerta Sur?

–Tenemos todo el proyecto hecho. Ahora tenemos el caño más los tanques onshore. La parte offshore del puerto está contemplada en otra fase para ir más rápido. Lo tenemos prácticamente hecho. Nosotros queremos tener el proyecto bien hecho. No queremos ser el energy transfer de la Argentina. Ese no es el objetivo. YPF no quiere ser un midstream grande. Se trata de algo colaborativo que hay que hacerlo para que Argentina comience y que Vaca Muerta empiece a subir.

—¿Tienen el Duplicar Plus y el Triplicar en agenda?

–El Triplicar no. El proyecto Vaca Muerta Sur permite que haya barcos de 2 millones de barriles. Que permiten US$ 1.600.000 de ahorro por día. Si se llega a un oleoducto de esas características y la sumatoria da 1.400.000, no tiene sentido entrar el Proyecto Triplicar por una cuestión de rentabilidad."

Muy interesantes los otros conceptos acerca de su plan. Pero es septiembre está tan lejos... aunque parezca tan cerca....

---------------------

