Mucho operativo 'antipiquetes', poca seguridad: 4 fugas en 15 días

Horas después, dos delincuentes se escaparon de la alcaldía 3º del barrio de Balvanera. Cortaron la reja de uno de los calabozos.

Y una semana después del primer caso, se dio a conocer que otros cuatro presos se fugaron de la Comisaría Vecinal 6 B de la Policía de la Ciudad localizada en Caballito, dos de los cuáles fueron recapturados.

Fugas de comisarías: Ciudad y Nación se pasan la pelota

Esta situación recurrente de fuga de detenidos de las comisarías comenzó a preocupar cada vez más a los habitantes de la Ciudad, que se sienten desamparados, mientras Ciudad y Nación se pasan la pelota sobre las responsabilidades.

“Las comisarías porteñas no están preparadas para la cantidad de detenidos que tenemos, necesitamos que el Gobierno Nacional se los lleve al SPF. El 94% de los detenidos son de la Justicia Nacional o Federal, por lo tanto no son competencia de la Ciudad", manifestó Jorge Macri hace unos días.

“No hay negligencia, no hay complicidad, sino que hay una realidad”, sostuvo el Jefe de Gobierno, ante algunas versiones que se preguntaban si existía cierta complicidad policial ante las insólitas y recurrentes fugas.

Jorge Macri aseguró que hay permanentes reuniones con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero las disputas siguen y todavía no se logró recapturar al total de prófugos por lo que continúan las búsquedas para hallar a los detenidos.

"Si a la Ciudad se les escapan los presos es un problema de la Ciudad", había lanzado Patricia Bullrich, desligándose del problema, luego de que Jorge Macri le reclamara al Ejecutivo Nacional que traslade al Sistema Penitenciario Federal (SPF) a los detenidos correspondientes que están alojados en comisarias de la Ciudad.

Luego, el ministro de Seguridad de CABA, Waldo Wolff, salió a desmentir a su par de Nación, quien había asegurado que "el Servicio Penitenciario Federal da todos los días 90 cupos para presos de la Ciudad de Buenos Aires y que no siempre son cubiertos".

"No son 90 presos por día sino que es por semana y segundo nosotros no tenemos que tener presos y ahí partimos de una base que no es correcta", replicó Wolff entonces.

"A mí no se me escapan los presos, yo tengo presos que son del Servicio Penitenciario Federal, así que estando del mismo lado de Patricia y trabajando juntos para esto, yo también tengo la obligación de defender los intereses de los porteños y decirles que se nos escapan presos que no deberían estar", agregó el ministro de Seguridad de CABA.

Lo cierto es que mientras los presos se escapan de las comisarías porteñas y las autoridades se pasan la pelota, todo el operativo de Seguridad -tanto de Ciudad como de Nación- parece estar puesto en cumplir el 'protocolo antipiquetes' de Patricia Bullrich, quien se muestra más enfocada en frenar las protestas contra Javier Milei que de la seguridad de los argentinos.

---------------

Más contenido en Urgente24:

Javier Milei: Irán no es Irak, Israel no es OTAN y todos quieren frenar la guerra

Mercado Pago: Martín Menem celebró y le retrucan "desinforma o es ignorante"

¿Vaso medio lleno o semivacío? Karina Milei entre Axel Kicillof y Juan Schiaretti

Milei vs. Lanata: "Larretista", "sobres" y amenaza de denuncia al aire

Banco Nación devuelve hasta $40.000 en gastos de supermercado