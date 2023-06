López Murphy vice de Patricia Bullrich: "Las mediciones dan bárbaro"

ricardo-lopez-murphy-en-la-entrevista-con-jorge-fontevecchia-999153.jpg Ricardo López Murphy sigue siendo precandidato a jefe de gobierno porteño mientras espera un ofrecimiento para ser vice de Patricia Bullrich.

"Patricia tiene que contemplar mis debilidades en el armado territorial. Yo no tengo una fuerza capaz de asegurar un control territorial de toda la República. Ese no es un tema menor. Va a haber 100 mil urnas. Hay que vigilar 100 mil urnas. No es un tema menor. Yo admito eso", se sinceró.

“Las mediciones dan bárbaro”

Al comentar cómo se realizaron las encuestas, el economista contó que dio su aprobación apenas se lo pidieron: "Cuando me llamaron para medirme, me sorprendió. Di mi consentimiento y mi voluntad de hacerlo si se daba la circunstancia. Y las mediciones dan bárbaro. Ese no es el punto".

"El punto es que la política necesita un armado territorial. Tengo muchos partidarios nuestros en todo el país pero no tengo una organización que tenga 'un curita en cada parroquia'", insistió el legislador sobre las limitaciones de su espacio político.

Por otro lado, López Murphy opinó sobre el acercamiento del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a JxC: "Lo que está, está. Lo que podría estar ya está adentro. Y me parece legítimo plantear después de la elección una coalición más amplia. Pero no puede ser una coalición de arreglo cupular. Tiene que ser de acuerdo a un programa".

"Eso no podía ser ahora por la elección de Córdoba. Daba una confusión muy grande al electorado cordobés que era inaceptable. Pero por otro lado yo no creo que esa cosa cupular sirva. Yo creo que sirve el programa", completó.

Gestión y ajuste

Sobre las versiones acerca de la necesidad de aplicar un ajuste en las cuentas públicas en el próximo gobierno, López Murphy aclaró: "No necesitamos un ajuste agregado, en el sentido de contraer, sino al revés, necesitamos expandir".

"Lo que sí necesitamos es corregir el descalabro del sector fiscal, que pasó de 22 o 23 puntos del producto a gastar 45", añadió.

En cuanto a una reforma laboral, explicó que "hay un medio ambiente anti empresario y anti Pyme" y propuso "bajar los impuestos a los sectores de más calificaciones, alargar el período de prueba y eliminar los juicios laborales nuevos".

En esa línea, descartó modificar la Ley de contrato de trabajo, ni la de asociaciones profesionales, ni las negociaciones colectivas o el sistema de obras sociales.

Otras lecturas de Urgente24:

Izquierda oficialista amenaza paralizar el Estado a Alberto

Sangre en las PASO: CFK herida contra Tolosa Paz, ¿y Wado?

Histórica derrota K: Scioli no se bajó y huelen sangre en las PASO

Feminismo en la mira: Ofrecen plan social a madre de Cecilia