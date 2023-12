Luego de jurar como Presidente de la República y tomar los atributos, Javier Milei eludirá este domingo dirigir un mensaje ante la Asamblea Legislativa reunida para su asunción y, en cambio, emitirá un discurso ante lo que en La libertad avanza esperan sea una “multitud” convocada en la plaza del Congreso, desde cuyas escalinatas hablará el flamante primer mandatario. De acuerdo al cronograma oficial, hay un espacio de 30 minutos entre el inicio previsto del discurso y el de su traslado en un auto descapotable hacia la Casa Rosada. No está claro, de todos modos, que ese sea el tiempo que Milei le dedicará a su speech. En un cronograma preliminar se pautaban apenas 10 minutos entre el comienzo del mensaje y el traslado “terrestre” hacia la Casa de Gobierno. En general los discursos de Milei no son tan extensos: rondan los 15 minutos. Más allá de su duración, se estima que el Presidente hará hincapié en lo grave de la “herencia” de estos años, lo que contrastará notablemente con el balance que hizo Alberto Fernández en su informe final de gestión, en el que, por ejemplo, apenas mencionó a la inflación -cuyo saldo anual aún está abierto- para asegurar que no se cumplieron los objetivos en esa materia.