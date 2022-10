Zara Pre Owned, nueva app de venta de ropa usada ¿irrumpe en Argentina?

Una remera básica o un simple jean es un lujo dentro de la economía hogareña de una familia tipo que necesita ganar más de $119.757 para no ser pobre –cuando el sueldo promedio de los trabajadores informales no registrados o que viven de changas no supera los 80 mil-. Algo parecido en términos menores, sucede en Gran Bretaña tras la salida anticipada de Liz Truss, quien inculpó a Rusia de la actual crisis económica británica, argumentando ser una consecuencia del desabastecimiento de gas ruso a Europa. “las tasas de interés han aumentado en todo el mundo”, dijo la ex premiere, junto con los elevadísimos precios de energía y el aumento del costo de vida local.