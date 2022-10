Cerruti llora las críticas por su ropa y Bullrich la fulminó

En una carta abierta dirigida a la portavoz presidencial, Bullrich le acusó a Cerruti de ser "contradictoria" y "minimizar la lucha de género".

La carta fue publicada por Bullrich en su cuenta de Twitter, quien no se guardó nada y fulminó con sus palabras a la portavoz de Alberto Fernández.

"Sra. portavoz del Gobierno: quejarse por las críticas que recibe sobre su vestuario es minimizar la lucha de miles de mujeres que hasta dan su vida por la igualdad de género", arranca el documento que posteó Bullrich.

Luego, en otro fragmento de la carta añadió: " el mundo K intenta victimizarse asegurando que la violencia o la discriminación la sufren en exclusiva las mujeres del campo popular" y que "deja en el olvido a las víctimas de atroces femicidios, acosos y violaciones".

"Cuando la señora portavoz asegura que se 'produce' para las reuniones con compañeros varones, deja un muy contradictorio mensaje que atenta y confunde las acciones de reivindicación, alejadas de la cosificación como objetos que todas las luchas de género representan, así como también degradan los valores que las mujeres defendemos en el ejercicio de la acción política", dijo Bullrich.

Además, aprovechó la ocasión para recordar las críticas que recibió de parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien llamó "su jefa", y le reprochó que no haya condenado dichos comentarios, cuando CFK sugirió que Bullrich era borracha.

"Por otra parte, también quiero resaltar, por si la portavoz no lo ha advertido, que recientemente he sido agredida en mi condición de mujer por su jefa, la vicepresidenta de la nación, y que son frecuentes y altamente discriminatorias las opiniones sobre nosotras, las mujeres de Juntos por el Cambio, aún cuando no difundamos las calificaciones que recibimos en algunos ámbitos de la escena pública", añadió la líder del PRO.

Luego, con ironía, se quejó de que Cerruti no se hiciera eco de las declaraciones de la vicepresidenta.

"Tal vez la señora portavoz, en el cúmulo de tareas que a diario debe realizar, no ha tenido tiempo para expresar su opinión sobre estos hechos que seguramente rechaza, al sabernos objeto de esas amenazas recibidas por nosotras, las mujeres de Juntos por el Cambio, ni ha expresado su opinión contraria por los agravios proferidos hacia mi persona por la Sra Cristina Fernández de Kirchner", remarcó.

Por otro lado, también abarcó el contexto internacional respecto a la lucha de mujeres y el feminismo en otros países, y en ese sentido añadió: "Tampoco la veo preocupada o solidarizándose por la represión y muerte de las mujeres iraníes, cuyo gobierno tiene vínculos sospechosos con alguno de los referentes de su espacio político".

"Por todo esto le sugiero, con sumo respeto, señora funcionaria, que la próxima vez que se sienta o se crea víctima a causa de las críticas a su vestuario, piense en todas aquellas mujeres que, con su acción política y su coherencia, defienden la igualdad de género, la paridad entre hombres y mujeres y apelan a la pluralidad de voces para hacer valer la democracia", escribió Bullirich sobre el final de su carta.

"Mírese en el extraordinario espejo que construyen las valientes mujeres iraníes en las calles, enfrentando la autocracia de un gobierno al que el suyo apoya sin avergonzarse", sentenció.