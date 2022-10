PASO: Para Cerruti ya está la plata pero Larroque insiste

Consultada sobre la posición del Presidente acerca de celebrar o no las primarias, Cerruti se molestó y también eludió dar precisionas: "El Presidente no es una rocola, no tiene que opinar sobre todos los temas. El tema de las PASO es una ley que cumplir, el presupuesto 2023 contempla el presupuesto para las PASO porque es una ley vigente y hay que armar un cronograma electoral y hay que tener presupuesto".

"Si sucede, se debate y se vota otra cosa, el Gobierno verá qué tiene que hacer. No es un tema que esté en discusión en el Ejecutivo, es un tema que está en debate en varias provincias, de parte de algunos gobernadores, y en el Congreso", reiteró para dar el tema por concluido.

“No se utilizan como estaba previsto”

Mientras desde el Gobierno nacional esquivan el tema de las PASO, desde La Cámpora insisten en plantear la derogación.

El referente de la agrupación creada por Máximo Kirchner, Andrés ‘Cuervo’ Larroque, opinó este martes que detrás de las primarias “hay un debate de trasfondo y filosófico”, ya que “su espíritu original no resultó como se había previsto”.

“No sé si es por una cuestión cultural, pero en muchos casos es un instrumento que no se utiliza”, argumentó el funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

En esa línea, Larroque se mostró a favor de que se avance en la derogación de las PASO y reclamó a la oposición a opinar sobre el tema sin evaluar “la conveniencia del momento”, sino teniendo en cuenta “que es lo mejor para el sistema político”.

Sobre los opositores, remarcó: “No veo bien que quien hace un tiempo despotricaba ante las PASO hoy parece poner un grito en el cielo ”.

En declaraciones a El Destape Radio, Larroque agregó: “si estamos a tiempo y hay un consenso, se verá si se avanza en ese sentido (por la derogación), y sino seguiremos con este mecanismo, entendiendo que hay que darle sentido”.

Otras lecturas de Urgente24:

Alertan que la conflictividad social entró en una nueva fase

Tensión: Comenzó el operativo en Mascardi y esperan el desalojo

Alberto Fernández testigo y un paso fantasma por Córdoba

USA: hubo Abusos sexuales en el fútbol femenino