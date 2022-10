USA: hubo Abusos sexuales en el fútbol femenino

“Los hallazgos de esta investigación son desgarradores y profundamente preocupantes”, señaló Cone, quien añadió que “el abuso descripto es imperdonable y no tiene lugar en ningún campo de juego, ni en ningún centro de entrenamiento o lugar de trabajo”.

La exfutbolista sostuvo que “la US Soccer (la Federación estadounidense) está totalmente comprometida a hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar que todos los jugadores, en todos los niveles, tengan un lugar seguro y respetuoso para aprender, crecer y competir”.

EEUUINVESTIGACIONABUSOAGRESIONSEXUALFUTBOLFEMENINOFOTO3.jpg Una investigación en USA emitió un informe sobre denuncias abuso “sistémico” y mala conducta sexual en el fútbol femenino de ese país.

En medio de este escándalo, Estados Unidos logró el martes 22/02 un histórico acuerdo que consiste en que la Selección de hombres y de mujeres tendrán el mismo salario. Así lo había informado la Federación de Fútbol del país norteamericano, dándole fin a una disputa por discriminación que llevaba años.

Con el nuevo acuerdo, el seleccionado femenino percibe la suma de U$S 24 millones como indemnización, además de haber acordado el mismo salario. En un comunicado conjunto, la Federación y las jugadoras señalaron que trabajarán “orgullosamente” y de la mano para “avanzar en la igualdad” en el mundo del fútbol.

El acuerdo propuesto apunta a que la US Soccer pague US$ 22 millones al grupo, que incluye a 61 mujeres, más US$ 2 millones se deposita en un fondo al que ésas jugadoras pueden acceder para objetivos posteriores a su carrera y esfuerzos caritativos en el fútbol masculino y femenino. Cada jugador podrá solicitar hasta US$ 50.000 del fondo, según una nota publicada por el Diario The Wall Street Journal.

EEUUINVESTIGACIONABUSOAGRESIONSEXUALFUTBOLFEMENINOFOTO4.jpg Una investigación en USA emitió un informe sobre denuncias abuso “sistémico” y mala conducta sexual en el fútbol femenino de ese país.

El acuerdo llegó dos semanas antes de una audiencia programada para el 7 de marzo en la Corte de Apelaciones del 9º Circuito de EE. UU. en Pasadena, California, donde las jugadoras debían apelar un juicio sumario de mayo de 2020 en el que el juez de distrito R. Gary Klausner había rechazado la afirmación de las mujeres de que se les había pagado ilegalmente menos que al equipo masculino de EE. UU., dictaminando que las mujeres proporcionaron pruebas insuficientes para respaldarlo, según publicó el Periódico Diario The Wall Street Journal.

El trato venía con una contingencia: solo se finalizaría una vez que el equipo femenino de EE. UU. y US Soccer ratificaran un nuevo acuerdo de negociación colectiva. Las dos partes extendieron recientemente el actual acuerdo de mujeres hasta el 31 de marzo. Si se ratificaba y el acuerdo recibía la aprobación del tribunal de distrito, el acuerdo resolvería el litigio, según ambas partes, reveló el The Wall Street Journal.

EEUUINVESTIGACIONABUSOAGRESIONSEXUALFUTBOLFEMENINOFOTO5.jpg

“Es un paso monumental al frente que nos hace sentir valoradas, respetadas y repara nuestra relación con la U.S. Soccer. No lo veo solamente como una victoria para nuestro equipo o el deporte femenino, sino para todas las mujeres en general”, resaltó Alex Morgan, una de las jugadoras símbolo del seleccionado estadounidense, que disputó 190 partidos internacionales.

“Obviamente no se puede volver atrás y deshacer las injusticias que hemos enfrentado, pero la única justicia que surge de esto es que sabemos que nunca más puede volver a suceder”, indicó la emblemática Megan Rapinoe en el canal ABC.

Como parte del acuerdo de conciliación, US Soccer se ha comprometido a proporcionar una estimación salarial igual para los equipos femenino y masculino de EE. UU. en todos los amistosos y torneos, incluida la Copa del Mundo.

No está claro qué significaría eso en la práctica. La federación internacional de fútbol, FIFA, establece los montos de los premios de la Copa del Mundo, y sigue existiendo una gran brecha entre hombres y mujeres. La Copa Mundial Femenina de 2019 otorgó US$ 4 millones a la federación ganadora de un fondo total de US$ 30 millones. La Copa del Mundo masculina de 2018 otorgó US$ 38 millones al ganador de un fondo de US$ 400 millones, indicó el The Wall Street Journal.

En un comunicado, la Asociación de Jugadores de la USWNT calificó el acuerdo como un “éxito increíble” y declaró que espera que la federación se siente comprometida a llegar a un acuerdo laboral.

Ambas partes ganan algo en el acuerdo. Las mujeres pueden decir que arrebataron el pago atrasado a una federación que se había negado a compensarlas, obtuvieron mejores condiciones laborales en un acuerdo de conciliación por separado y aseguraron contratos más justos para las jugadoras que las siguen.

US Soccer, mientras tanto, pone fin a un litigio que había puesto a muchos fanáticos del equipo femenino en contra de la organización y complicado la venta de patrocinios de la federación y derechos de transmisión.

El acuerdo también llegó justo antes de la elección en marzo de un nuevo presidente de la federación. En esa contienda, la mencionada Cone se enfrenta a Carlos Cordeiro, un veterano del fútbol y ex presidente de la US Soccer, quien renunció por una revuelta de patrocinadores a causa de una presentación judicial en un caso que muchos consideraron “sexista”.

La federación ha dicho públicamente que solo cerrará tratos con sus equipos nacionales masculino y femenino, que operan bajo acuerdos laborales separados, si los equipos aceptan distribuciones equitativas de premios en efectivo para sus respectivas Copas del Mundo.

El acuerdo del equipo masculino de EE. UU., en negociaciones en curso, expiró en 2018. Los jugadores masculinos generalmente ganan mucho más en sus clubes profesionales que con US Soccer. Eso significa que los hombres no tienen la urgencia de negociar de las mujeres, quienes generalmente ganan más con US Soccer que con sus equipos profesionales.

En sus acuerdos actuales, las mujeres y los hombres también tienen estructuras salariales diferentes, ya que las mujeres tienen más dinero garantizado y los hombres tienen bonificaciones más grandes por ganancias. Esas estructuras tendrán que reconciliarse para lograr una tasa salarial igualitaria.

El acuerdo de conciliación salarial parece no tocar el tema de los pagos atrasados por la gran brecha en el dinero por premios en la Copa del Mundo. Un testigo contratado por las mujeres dijo que los daños totales podrían alcanzar los US$ 67 millones, incluidos los montos para las mujeres que ganaron la Copa del Mundo con la estructura salarial del equipo masculino de EE. UU.

La demanda de las jugadoras causó conmoción en el mundo del deporte cuando 28 jugadoras, incluida Alex Morgan, la presentaron el 8 de marzo de 2019, 3 meses antes de que EE. UU. viajara a la Copa Mundial Femenina en Francia para defender su título de 2015. Más jugadores se unieron más tarde a la demanda.

El caso se convirtió en un punto de debate entre los críticos del equipo, quienes sostuvieron que las mujeres de EE. UU. no merecían el mismo salario que los hombres cuando su evento principal, la Copa Mundial Femenina, supuestamente generaba tan pocos ingresos. Un artículo del The Wall Street Journal reveló más tarde que el argumento se hizo sobre una cifra de ingresos falsa, consecuencia de un malentendido de la estructura financiera del torneo femenino.

Durante mucho tiempo, la FIFA había incluido el evento femenino con la Copa Mundial masculina al vender los derechos de transmisión y los patrocinios, y en realidad no sabía cuánto valía el evento femenino. Desde entonces, la FIFA ha comenzado a vender patrocinios separados y derechos de transmisión de la Copa Mundial Femenina.

La selección femenina de fútbol de EE.UU. es una gran potencia internacional y ha ganado cuatro Mundiales (1991, 1999, 2015 y 2019), unos éxitos que dejan muy atrás a un combinado masculino estadounidense que ni siquiera se clasificó para el último Mundial (Rusia 2018).

Más contenido en Urgente24:

Furor por el truco para ver TV, series y películas gratis

No guarde contraseñas en Google Chrome: Es un colador

Silvina Batakis se fue a 'colisionar' a un Apple Store

Agonía K: Lula da Silva en balotaje desespera por abstenciones

Credit Suisse, Deutsche Bank y rumores en Wall Street (sospechan de Bitcoin)