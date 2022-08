El efecto Sergio Massa tiene los días contados

Esta dinámica de retiros de dólares, que se repite cada vez que hay incertidumbre cambiaria, se da a pesar de cómo se blindó el sistema después de la crisis de 2001 y de que la liquidez del sistema financiero se mantiene en niveles históricamente elevados. Esta dinámica de retiros de dólares, que se repite cada vez que hay incertidumbre cambiaria, se da a pesar de cómo se blindó el sistema después de la crisis de 2001 y de que la liquidez del sistema financiero se mantiene en niveles históricamente elevados.

Al 2 de agosto, según el analista financiero, Christian Buteler, el monto de los depósitos en dólares se ubica en torno a los US$ 14.759 millones, unos US$ 732 millones menos que hace 1 mes:

image.png

Bonos y Riesgo País

El Riesgo País pareciera haber encontrado un nivel cerca de los 2.400 puntos, en este momento, el índice elaborado por el JP Morgan se ubica en los 2.398 puntos básicos. De esta forma, el Riesgo País, si bien se encuentra alejado de su máximo hallado durante la administración Batakis -de 2.946 pbs-, pareciera marcar nuevamente un camino ascendente.

image.png Fuente: Rava Bursátil

A su vez, casi la totalidad de los bonos en dólares se tiñen de rojo:

image.png

¿Y el Banco Central?

La entidad monetaria pareciera haber entrado en un espiral de alto volumen de venta y poco ingreso de divisas, muy crítico si se tiene en cuenta la cantidad de reservas que quedan en el BCRA. Desde que empezó agosto -5 días- la autoridad monetaria lleva vendido cerca de US$700 millones. Siendo la jornada del viernes 5 de agosto, la rueda con la menor sangría, luego de desprenderse de US$ 95 millones. En estas últimas 8 ruedas "perdió" más que todo el desembolso que se espera del BID -US$ 800 millones-. El BCRA acumuló ventas netas por unos US$ 1.055 millones, siendo esta la racha negativa más amplia desde septiembre del 2020. La única diferencia con el escenario de hace 2 años es que las reservas netas en ese momento eran 4 veces mayores a las de ahora.

image.png Gráfico de Nery Persichini

En tanto, las reservas líquidas netas del BCRA al día de hoy -y ajustando el pago de ayer con Deg´s-, se encuentran negativas por 6,6b -precisamente en -6,572-.

image.png

¿Qué esperar?

Este viernes a última hora se anunció que Gabriel Rubinstein no va a ser el viceministro de economía de Sergio Massa, después de que trascendieran sus críticas a Cristina Fernández de Kirchner por todos lados. Esto último puede traer serios efectos negativos a la economía, que Cristina no de libertad a la hora de ejercer política económica destruiría todo ese shock de confianza que llegó con la designación del nuevo ministro. Si esto sigue así, nos esperará un escenario de mayor incertidumbre y menor coordinación en materia de medidas económicas, que derivará en una economía con una inflación más acelerada, y posiblemente, un escenario hiperinflacionario.

