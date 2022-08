Amnistía Internacional y el lado tan oscuro de Ucrania

“Estar en una posición defensiva no exime al ejército ucraniano de respetar el derecho internacional humanitario”.

Sin embargo, no todos los ataques rusos documentados por Amnistía Internacional siguieron este patrón. En algunos otros lugares en los que Amnistía Internacional concluyó que Rusia había cometido crímenes de guerra, incluidas algunas zonas de la ciudad de Kharkiv, la organización no encontró pruebas de que hubiera fuerzas ucranianas en las zonas civiles que el ejército ruso había atacado ilegalmente.

Entre abril y julio, los investigadores de Amnistía Internacional dedicaron varias semanas a investigar los ataques rusos en las regiones de Kharkiv, Donbas y Mykolaiv. La organización inspeccionó los lugares de ataque; entrevistó a sobrevivientes, testigos y familiares de víctimas de ataques; y llevó a cabo análisis de armas y sensores remotos.

A lo largo de estas investigaciones, los investigadores encontraron evidencia de que las fuerzas ucranianas lanzaron ataques desde áreas residenciales pobladas y se establecieron en edificios civiles en 19 pueblos y aldeas de las regiones. El Laboratorio de Evidencia de Crisis de la organización ha analizado imágenes satelitales para corroborar aún más algunos de estos incidentes.

La mayoría de las áreas residenciales donde se ubicaron los soldados estaban a kilómetros de distancia de las líneas del frente. Había alternativas viables disponibles que no pondrían en peligro a los civiles, como bases militares o áreas densamente arboladas cercanas, u otras estructuras más alejadas de las áreas residenciales. En los casos que documentó, Amnistía Internacional no tiene constancia de que los militares ucranianos que se ubicaron en estructuras civiles en zonas residenciales hayan pedido o ayudado a civiles a evacuar los edificios cercanos, lo que no tomó todas las precauciones posibles para proteger a los civiles.

soldados ucranianos.jpg "La mayoría de las áreas residenciales donde se ubicaron los soldados estaban a kilómetros de distancia de las líneas del frente. Había alternativas viables disponibles que no pondrían en peligro a los civiles, como bases militares o áreas densamente arboladas cercanas, u otras estructuras más alejadas de las áreas residenciales."

Lanzar ataques desde áreas civiles pobladas

Supervivientes y testigos de los ataques rusos en las regiones de Donbas, Járkov y Mykolaiv dijeron a los investigadores de Amnistía Internacional que el ejército ucraniano había estado operando cerca de sus casas en el momento de los ataques, exponiendo las áreas a las represalias de las fuerzas rusas. Los investigadores de Amnistía Internacional presenciaron este tipo de conducta en numerosos lugares.

El derecho internacional humanitario exige que todas las partes en un conflicto eviten, en la medida de lo posible, ubicar objetivos militares dentro o cerca de áreas densamente pobladas. Otras obligaciones para proteger a los civiles de los efectos de los ataques incluyen alejar a los civiles de las inmediaciones de los objetivos militares y advertirles de manera efectiva de los ataques que puedan afectar a la población civil.

La madre de un hombre de 50 años que murió en un ataque con cohetes el 10 de junio en un pueblo al sur de Mykolaiv dijo a Amnistía Internacional: “Los militares se alojaban en una casa contigua a la nuestra y mi hijo solía llevar comida a los soldados. Le supliqué varias veces que se mantuviera alejado de allí porque temía por su seguridad. Esa tarde, cuando pasó el paro, mi hijo estaba en el patio de nuestra casa y yo estaba en la casa. Lo mataron en el acto. Su cuerpo fue desgarrado en pedazos. Nuestra casa fue parcialmente destruida”. Los investigadores de Amnistía Internacional encontraron equipos y uniformes militares en la casa de al lado.

Mykola, que vive en una torre en un barrio de Lysychansk (Donbas) que fue golpeado repetidamente por ataques rusos que mataron al menos a un hombre mayor, dijo a Amnistía Internacional: “No entiendo por qué nuestro ejército dispara desde las ciudades y no del campo.” Otro residente, un hombre de 50 años, dijo: “Definitivamente hay actividad militar en el vecindario. Cuando hay fuego saliente, escuchamos fuego entrante después”. Los investigadores de Amnistía Internacional vieron cómo los soldados utilizaban un edificio residencial a unos 20 metros de la entrada del refugio subterráneo utilizado por los residentes donde mataron al anciano.

El 6 de mayo, en una ciudad de Donbás, las fuerzas rusas utilizaron municiones en racimo ampliamente prohibidas e intrínsecamente indiscriminadas en un barrio de casas en su mayoría de uno o dos pisos donde las fuerzas ucranianas operaban con artillería. La metralla dañó las paredes de la casa donde vive Anna, de 70 años, con su hijo y su madre de 95 años.

Anna dijo: “La metralla voló a través de las puertas. yo estaba dentro La artillería ucraniana estaba cerca de mi campo... Los soldados estaban detrás del campo, detrás de la casa... Los vi entrar y salir... desde que comenzó la guerra... Mi madre está... paralizada, así que no pude huir”.

A principios de julio, un trabajador agrícola resultó herido cuando las fuerzas rusas atacaron un almacén agrícola en el área de Mykolaiv. Horas después del ataque, los investigadores de Amnistía Internacional presenciaron la presencia de vehículos y personal militar ucraniano en el área de almacenamiento de granos, y los testigos confirmaron que los militares habían estado utilizando el almacén, ubicado al otro lado de la carretera de una granja donde viven y trabajan civiles.

Mientras los investigadores de Amnistía Internacional examinaban los daños en los edificios residenciales y públicos adyacentes en Kharkiv y en las aldeas de Donbas y el este de Mykolaiv, escucharon disparos desde las posiciones militares ucranianas cercanas.

En Bajmut, varios residentes dijeron a Amnistía Internacional que el ejército ucraniano había estado utilizando un edificio de apenas 20 metros frente a un edificio residencial de gran altura. El 18 de mayo, un misil ruso golpeó el frente del edificio, destruyendo parcialmente cinco apartamentos y dañando edificios cercanos.

Kateryna, una residente que sobrevivió a la huelga, dijo: “No entendí lo que pasó. [Había] ventanas rotas y mucho polvo en mi casa… Yo me quedé aquí porque mi mamá no se quería ir. Tiene problemas de salud”.

Tres residentes dijeron a Amnistía Internacional que antes del ataque, las fuerzas ucranianas habían estado usando un edificio al otro lado de la calle del edificio bombardeado, y que dos camiones militares estaban estacionados frente a otra casa que resultó dañada cuando cayó el misil. Los investigadores de Amnistía Internacional encontraron señales de presencia militar dentro y fuera del edificio, incluidos sacos de arena y láminas de plástico negro que cubrían las ventanas, así como nuevos equipos de primeros auxilios para traumatismos fabricados en Estados Unidos.

“No tenemos voz en lo que hace el ejército, pero pagamos el precio”, dijo a Amnistía Internacional un residente cuya casa también resultó dañada en el ataque.

Bases militares en hospitales

Los investigadores de Amnistía Internacional vieron cómo las fuerzas ucranianas utilizaban hospitales como bases militares de facto en cinco lugares. En dos pueblos, decenas de soldados descansaban, daban vueltas y comían en los hospitales. En otro pueblo, los soldados disparaban desde cerca del hospital.

Un ataque aéreo ruso el 28 de abril hirió a dos empleados en un laboratorio médico en un suburbio de Kharkiv después de que las fuerzas ucranianas establecieran una base en el recinto.

El uso de hospitales con fines militares es una clara violación del derecho internacional humanitario.

zelensky84.jpg Volodymyr Zelensky tiene otro rostro, además del que expone USA y la UE: el que exhibe Amnistía Internacional.

Bases militares en las escuelas

El ejército ucraniano ha establecido rutinariamente bases en escuelas en pueblos y aldeas en Donbas y en el área de Mykolaiv. Las escuelas han estado cerradas temporalmente para los estudiantes desde que comenzó el conflicto, pero en la mayoría de los casos los edificios estaban ubicados cerca de barrios civiles poblados.

En 22 de las 29 escuelas visitadas, los investigadores de Amnistía Internacional encontraron soldados usando las instalaciones o encontraron evidencia de presencia militar actual o anterior. actividad, incluida la presencia de uniformes militares, municiones desechadas, paquetes de raciones del ejército y vehículos militares.

Las fuerzas rusas atacaron muchas de las escuelas utilizadas por las fuerzas ucranianas. En al menos tres ciudades, después del bombardeo ruso de las escuelas, los soldados ucranianos se trasladaron a otras escuelas cercanas, poniendo a los barrios circundantes en riesgo de sufrir ataques similares.

En una ciudad al este de Odesa, Amnistía Internacional fue testigo de un patrón generalizado de soldados ucranianos que utilizaban zonas civiles para alojarse y como áreas de preparación, como colocar vehículos blindados bajo los árboles en barrios puramente residenciales y utilizar dos escuelas ubicadas en zonas residenciales densamente pobladas. Los ataques rusos cerca de las escuelas mataron e hirieron a varios civiles entre abril y fines de junio, incluido un niño y una mujer mayor que murieron en un ataque con cohetes contra su casa el 28 de junio.

En Bakhmut, las fuerzas ucranianas estaban utilizando un edificio universitario como base cuando un ataque ruso golpeó el 21 de mayo y, según los informes, mató a siete soldados. La universidad se encuentra junto a un edificio residencial de gran altura que resultó dañado en el ataque, junto con otras viviendas civiles a unos 50 metros de distancia. Investigadores de Amnistía Internacional encontraron los restos de un vehículo militar en el patio del edificio universitario bombardeado.

El derecho internacional humanitario no prohíbe específicamente que las partes en un conflicto se basen en escuelas que no están en sesión. Sin embargo, los militares tienen la obligación de evitar el uso de escuelas que estén cerca de casas o edificios de apartamentos llenos de civiles, poniendo en riesgo estas vidas, a menos que exista una necesidad militar apremiante. Si lo hacen, deben advertir a los civiles y, si es necesario, ayudarlos a evacuar. Esto no parece haber ocurrido en los casos examinados por Amnistía Internacional.

Los conflictos armados obstaculizan seriamente el derecho de los niños a la educación, y el uso militar de las escuelas puede resultar en una destrucción que priva aún más a los niños de este derecho una vez que termine la guerra.

Ucrania es uno de los 114 países que han respaldado la Declaración de Escuelas Seguras, un acuerdo para proteger la educación en medio de un conflicto armado, que permite a las partes hacer uso de las escuelas abandonadas o evacuadas solo cuando no existe una alternativa viable.

artilleria-ucraniana.jpg Cuando se bombardea con artillería pesada ¿cuál es la precisión real de los blancos?

Ataques indiscriminados de las fuerzas rusas

Muchos de los ataques rusos que Amnistía Internacional ha documentado en los últimos meses se llevaron a cabo con armas intrínsecamente indiscriminadas, incluidas las municiones en racimo prohibidas internacionalmente, o con otras armas explosivas con efectos de área amplia.

Otros usaron armas guiadas con diferentes niveles de precisión; en algunos casos, las armas eran lo suficientemente precisas para apuntar a objetos específicos.

La práctica del ejército ucraniano de ubicar objetivos militares dentro de áreas pobladas de ninguna manera justifica los ataques rusos indiscriminados. Todas las partes en un conflicto deben distinguir en todo momento entre objetivos militares y bienes de carácter civil y tomar todas las precauciones posibles, incluso en la elección de armas, para minimizar el daño a la población civil.

Los ataques indiscriminados que matan o hieren a civiles o dañan bienes de carácter civil son crímenes de guerra.

“El gobierno ucraniano debe asegurarse de inmediato de ubicar sus fuerzas lejos de las áreas pobladas, o debe evacuar a los civiles de las áreas donde opera el ejército. Los militares nunca deben usar los hospitales para participar en la guerra, y solo deben usar las escuelas o los hogares civiles como último recurso cuando no haya alternativas viables”, dijo Agnès Callamard.

Amnistía Internacional se puso en contacto con el Ministerio de Defensa de Ucrania con los resultados de la investigación el 29 de julio de 2022. En el momento de la publicación, aún no habían respondido.

