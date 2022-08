Es un gobierno que no ha mostrado vocación de consenso y diálogo. Y eso no cambia porque cambie un funcionario, por más relevante que sea. No creo en los cambios de personas, no creo que eso solucione las cosas Es un gobierno que no ha mostrado vocación de consenso y diálogo. Y eso no cambia porque cambie un funcionario, por más relevante que sea. No creo en los cambios de personas, no creo que eso solucione las cosas

"Un gobierno que no ha mostrado en dos años y ocho meses ninguna vocación de consenso, no espero que cambie porque haya cambiado un ministro, por más relevancia que tenga, y no minimizo la relevancia del cambio que se hizo”, , arremetió en la entrevista radial previo a un encuentro en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), acompañado de la senadora radical por Santa Fe, Carolina Losada.

Días atrás, en el acto inaugural de La Rural, el dirigente opositor destrozó el desembarco de Massa:

Vi el volantazo del Gobierno con mucha preocupación, es todo muy improvisado y falta un rumbo. No es un tema de personas. El campo tiene que saber cuál va a ser la perspectiva. Espero ver un plan, llevamos dos años y pico de gobierno y no hay un rumbo claro Vi el volantazo del Gobierno con mucha preocupación, es todo muy improvisado y falta un rumbo. No es un tema de personas. El campo tiene que saber cuál va a ser la perspectiva. Espero ver un plan, llevamos dos años y pico de gobierno y no hay un rumbo claro

“No hay plan viable”, resumió Larreta en la BCR luego de una semana en la que el mercado cambiario se calmó por el anuncio de Massa pero se mantuvo en expectante por el viceministro de Economía, nuevas medidas y el nuevo secretario de Energía; tres incógnitas que no se terminan de despejar al cierre de la primera semana de agosto.

