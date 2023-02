UCR vs. PRO: Mano a mano en La Pampa, una asignatura pendiente

Por supuesto. No es momento para el capricho o especulaciones personales. Es la hora de la responsabilidad en la coalición y de todas las fuerzas políticas. La situación es extremadamente grave en el país. Y la sociedad no va a premiar o avalar pataletas o caprichos. Por supuesto. No es momento para el capricho o especulaciones personales. Es la hora de la responsabilidad en la coalición y de todas las fuerzas políticas. La situación es extremadamente grave en el país. Y la sociedad no va a premiar o avalar pataletas o caprichos.

ucr en la pampa.jpg Apoyo nacional a Martín Berhongaray.

El choque

La competencia central estará entre Martín Berhongaray (UCR) y Martín Maquieyra (PRO), quienes dirimirán en las urnas la fórmula para la gobernación.

La elección decidirá el tono de la campaña rumbo a las generales del 14/05, reperfilará liderazgos en JxC y tendrá impacto en el país.

El comicio también definirá la lista legislativa: 1ra. vez de aplicación de la Ley de Paridad, mezclado con el sistema D'Hondt que se aplica tradicionalmente en Juntos. La fusión de ambas herramientas augura algún conflicto para el armado de la lista definitiva si la elección es pareja.

Maquieyra lleva como candidata a vicegobernadora a la macachinense Josefina Díaz, exdiputada por la UCR;

Berhongaray eligió a la docente piquense Patricia Testa, que también ha ocupado cargos legislativos.

La conformación de la lista que lidera la UCR, con respaldo del Socialismo y del Partido del Frente, incluyó algunas tensiones.

El PRO hizo lugar en su espacio a referentes del MID.

El desdoblamiento provincial apuró las conversaciones que se habían iniciado en el último trimestre del 2022.

La alianza opositora registró arduas negociaciones que incluyeron la participación de referentes nacionales. Sin embargo, fue imposible sellar una lista de unidad.

maquieyra.jpg Martín Maquieyra ensayando el puerta a puerta del PRO porteño.

El radicalismo se dio ánimos con un cierre de campaña el jueves 09/02, con presencia de dirigentes nacionales. Espera que le sumen votos gobernar General Acha, Eduardo Castex, Victorica y Guatraché.

La dirigencia tradicional de la UCR tiene confianza en el manejo de esos espacios pero el PRO también tiene sus expectativas.

El PRO apostó a las redes sociales, también convocó a dirigentes nacionales y promovió encuentros con sectores de la población en general alejados de la política.

Maquieyra, quien es conocido en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es apoyado por el ex presidente Mauricio Macri; el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y también por María Eugenia Vidal.

Berhongaray le envió un mensaje: "Cuando algunos empezaron a caminar la provincia, yo ya le había dado 20 vueltas".

Maquieyra contraatacó diciendo que el Frejupa simpatiza con un triunfo de la UCR porque podrá contar con un candidato "más débil. La oposición no podemos jugar a ser Nº2".

ucr pro3.jpg UCR vs. PRo.

Años atrás, Maquieyra fue un fenómeno electoral en General Pico, con 'efecto derrame' en Alvear, Realicó, Quemú, Ingeniero Luiggi.

Ambos espacios cerraron la campaña el jueves 09/02.

En Santa Rosa compiten por la candidatura a intendente municipal:

Francisco Javier Torroba (Lista M Cambiemos Santa Rosa), precandidato a intendente de Santa Rosa; y

Federico Iván Roitman (Lista K Podemos +).

El vencedor enfrentará al actual jefe comunal, Luciano di Nápoli (PJ-La Cámpora).

Torroba:

“Es un proceso interno, la final es el 14 de mayo. Si tenemos una afluencia de un 15% al 17% del padrón, creo que está muy bien. Deberíamos andar en esos números.”

