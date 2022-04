Tensión en Palermo: Desalojaron protesta en las vías

Tras el desalojo policial, los manifestantes se retiraron, pero afirmaron que volverán a protestar y mantendrán el reclamo por el pase a planta permanente.

"No tenemos otra forma, no nos escuchan. Desde el año pasado nos están mintiendo. No hay ninguna mesa de diálogo”, afirmó uno de los trabajadores que participó de la protesta.

Manuela Castañeira, dirigente nacional del Nuevo MAS, se sumó a la protesta para solidarizarse con los manifestantes y publicó una foto junto a integrantes de la organización “Tercerizados en Lucha LSM”. Y tuiteó: “Ahora solidarizándome con las y los trabajadores precarizados de las líneas San Martín y Mitre que realizan una concentración en Puente Pacifico por el pase a planta permanente y contra la precarización”.

Luego, denunció la "represión" a los trabajadores que "se manifestaban pacíficamente". Pero que impedían la circulación de los trenes.

https://twitter.com/ManuelaC22/status/1519739550628777984 Repudiamos la represión a las y los trabajadores precarizados que se manifestaban pacíficamente por el pase a planta permanente. ¡No a las detenciones! — Manuela Castañeira (@ManuelaC22) April 28, 2022

https://twitter.com/ManuelaC22/status/1519704521341030402 Hacemos al responsable al gobierno nacional por la integridad y la vida de los cientos de trabajadores y trabajadoras que se encuentran reclamando pacíficamente. — Manuela Castañeira (@ManuelaC22) April 28, 2022

------------

Más contenido en Urgente24:

El triángulo del amor: Rodrigo De Paul, Tini y China Suárez

Explotó JXC: Contracomunicado y fuertes chicanas por Massa y Milei

Axel Kicillof desmintió una 'fake news' difundida por "macristas"

Guerra: Al final, a Joe Biden le salió el tiro por la culata

Beber esto 2 veces al día lo protege de demencia vascular