El triángulo del amor: Rodrigo De Paul, Tini y China Suárez

"Con Rodrigo (De Paul) estamos bien, cordial, por el bien de nuestros hijos. Lógico que es una situación difícil, un momento difícil para mí, pero no tengo más nada que decir sobre eso".

"No voy a hablar de ese tema. No voy a hablar de eso. No voy a hablar de las fechas". Y se manifestó acerca de si el futbolista fue prolijo o no con su forma de moverse con respecto a su nueva relación: "Cada uno piensa y actúa como puede, en el momento que puede. Cada uno hace lo que le sale en el momento".

Pero quien recogió el guante y trató de ordenar las piezas de esta situación mediática fue Tartu, panelista en Tyc Sports y en "A la tarde", programa que se transmite por América TV. El periodista, cargó contra Rodrigo De Paul y aseguró que, previo al noviazgo entre este último y Tini Stoessel, el propio jugador del Atlético de Madrid tuvo contactos con Eugenia 'China' Suárez.

De Paul desmiente haber chateado con la China Suárez, pero Camila se hizo de esos chats. Después de esto, en Navidad, Rodrigo y Camila hace un viaje de reconciliación

"Post nacimiento de su segundo hijo hubo una crisis a raíz de los mensajes de la China. Luego aparece Tini", agregó Tartu en 'A la tarde'.

image.png Tartu afirmó que Rodrigo De Paul hablaba con Tini y la China Suárez al mismo tiempo.

Y Tartu agregó tajante: "Se ve que Rodrigo de Paul estaba en un momento en el que le gustaban todas menos la señora. Una pena, porque hemos visto que Camila (Homs) es muy linda chica".

Quien replicó agregó más datos a la recomposición de los hechos fue Luli Fernández, panelsta de 'Socios del Espectáculo', programa de eltrece.

"El anuncio de la separación de la China (Suárez) y su encuentro con Nico Furtado fue determinante para que De Paul tome una decisión y le haga un vacío a la China. Porque Rodrigo de Paul estaba hablando con la China Suárez y con Tini Stoessel al mismo tiempo", aseguró Fernández.

image.png Las fotos de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel en Ibiza. (Fotos: LAM - Captura de TV).

El posteo de De Paul en Instagram

Rodrigo De Paul, mediocampista de Atlético Madrid, y de la Selección Argentina de fútbol, realizó un posteo en medio de la noticia por el noviazgo con Tini Stoessel, la separación de Camila Homs y los rumores de chats con la 'China' Suárez.

En la imagen, se lo ve con su perro, 'Rocky', y con una referencia que podría ser un guiño a Tini.

En el pie de la publcación, De Paul escribió "Rockyrocky", acompañado de unos emojis. Lo curioso es que se asemeja mucho a la patentada frase de Stoessel en sus canciones, la cual dice "Tini, Tini, Tini".

image.png Posteo de Rodrigo De Paul en Instagram. Extrañamente no fue comentada por sus compañeros de la Selección Argentina, quienes no suelen demorar en comentar sus publicaciones y en interactuar con el futbolista.

