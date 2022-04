Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: Los memes del noviazgo

image.png Rodrigo De Paul habría terminado con su mujer Camila Homs (a la izquierda en la foto), y estaría en una relación amorosa con Tini Stoessel (en el centro de la imagen). I

Él viene a la Argentina en noviembre para jugar y cuando él viaja, que seguía separado, hubo un asado entre amigos en común y se conocen por primera vez cara a cara. Fluyó, la pasaron todo bien y se pasaron los teléfonos, relató Yanina Latorre Él viene a la Argentina en noviembre para jugar y cuando él viaja, que seguía separado, hubo un asado entre amigos en común y se conocen por primera vez cara a cara. Fluyó, la pasaron todo bien y se pasaron los teléfonos, relató Yanina Latorre

"Habían quedado en volverse a ver en diciembre (del año pasado), que antes de las fiestas Tini (Stoessel) lo iba a ver a Madrid. Pero se agarró Covid y no va". Cuando se cura, ella no puede viajar a Madrid porque tiene una agenda muy ajustada", aseveró Latorre.

Pero Yanina Latorre, quien afirmó haber consultado con ambos entornos para dar la versión oficial de los hechos, explicó que Tini tenía mucha incertidumbre de irse con Rodrigo de Paul.

"El vínculo lo retomaron en febrero de este año. Ella (Tini) siempre estuvo con dudas. Él (De Paul) le insistía, pero ella no quería quilombos. Tenía miedo. Dudaba porque él tiene (dos) hijos, quizás. Aparte el palo del fútbol ella no lo maneja: tenía un ex que era modelo, también (Sebastián) Yatra era cantante... Esto no es lo mismo para Tini", dijo Yanina Latorre.

"Finalmente se vieron; salieron, van a comer, a la cancha, están en Ibiza... Y decidieron contarle al mundo porque consideran que están enamorados y están bien. Si vos les preguntás, están juntos y están bien. No suben fotos juntos porque él en sus redes solo habla de fútbol".

Rápidamente, Amalia Granata, quien se encontraba en el piso como parte del panel, intercedió al relato de Yanina Latorre.

Respeto la historia de Yanina y sé que tiene buena información. Pero me parece prolija viniendo de un jugador de fútbol. Demasiado prolijo para un jugador de fútbol que esperó, que hizo el duelo con la mujer..., apuntó la diputada santafesina Respeto la historia de Yanina y sé que tiene buena información. Pero me parece prolija viniendo de un jugador de fútbol. Demasiado prolijo para un jugador de fútbol que esperó, que hizo el duelo con la mujer..., apuntó la diputada santafesina

"¿Vos decís que los jugadores de fútbol son desprolijos? ¿Todos, todos, todos?", le respondió Yanina Latorre. Granata revoleó los ojos y afirmó: "No me cierra, demasiado prolijo todo. Qué casualidad que la ex mujer de De Paul (Camila Homs) ahora dice que hay una tercera en discordia", cerró, insatisfecha con la historia contada en la voz de Latorre.

image.png Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, juntos en Ibiza. (Fotos: LAM - Captura de TV).

Las reacciones en redes

https://twitter.com/samira_ro57/status/1518793804693843970 La roba Maridos atacó de nuevo y se llevó a Rodrigo De Paul:



China Suarez Nooo !!

-Yo que??

Perdón es la costumbre .... Tini Stoessel noooo!!!!! pic.twitter.com/g2Hnm5ub52 — LucyFer (@samira_ro57) April 26, 2022

https://twitter.com/manuelasancc/status/1518633299249352705 Dejen de hacerse las sororas que si les escribe Rodrigo De Paul les importa un culo la mujer los pibes tini la china suárez wanda e icardi. — manuela (@manuelasancc) April 25, 2022

https://twitter.com/ByFantasi/status/1518766378194554880 Yo yendo a felicitar por ig a Rodrigo De Paul por la confirmación de la relación después de haberme burlado de los rumores e insinuar que el solo se estaba aprovechando de la situación cuando Tini ni lo topaba. pic.twitter.com/HrpiYxFpMS — Anthony; (@ByFantasi) April 26, 2022

https://twitter.com/ntvg_sole/status/1518753103671087104 Tini paso de Yatra a RODRIGO DE PAUL pic.twitter.com/yeZt3p1K1u — SOLEDAD (@ntvg_sole) April 26, 2022

https://twitter.com/casettalautaro_/status/1518836320629493760 de paul es uno de los futbolistas más importantes de los últimos tiempos y no por la copa américa si no por andar con tini — Lauti. (@casettalautaro_) April 26, 2022

https://twitter.com/NahuelPedre/status/1518939725175787521 Yo lo único que tengo para decir es: que toda esta jodita de De Paul, Tini etc. no nos cueste una del mundo, porque van a rodar las cabezas de De Brito y su panel en Plaza de Mayo. El pueblo no olvida. — Nahue (@NahuelPedre) April 26, 2022

https://twitter.com/HandeYKerem_Arg/status/1518923506985037824 Solo dire que me importa tres pepinos de paul y tini. Tini y de paul pero .. me baja el rendimiento del pibe y me van a oír pic.twitter.com/DW00bsek9B — Pao 8 milyon (@HandeYKerem_Arg) April 26, 2022

https://twitter.com/Sebafeijoo89/status/1518634520685199361 Rodrigo De Paul

-Figura de la selección.

-Campeón de América.

-MVP de la final.

-Daría la vida por Messi.

-Bostero.

-Se come a Tini Tini Tini.



El verdadero QUE HOMBRE pic.twitter.com/pjqyKBb8Qa — Seba (@Sebafeijoo89) April 25, 2022

https://twitter.com/julianmendozza/status/1518767047345418240 Rodrigo De Paul haciendo infiel a Messi con Tini pic.twitter.com/MgdrFwdiDR — J U L I A N (@julianmendozza) April 26, 2022

Más contenido en Urgente24

Magistratura: Comodoro Py le da un duro revés a la oposición

De Alberto Fernández a Lucas Ghi: A la Gran Decadencia Salud

Sigue el escándalo: Hunter Biden y prueba de VIH a su cuñada

Rusia advierte del riesgo de una 3ra. Guerra Mundial

Elon Musk manda a trolls a trabajar y, ¡Amnistía se opone!