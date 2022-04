Elon Musk manda a trolls a trabajar y, ¡Amnistía se opone!

La libertad de expresión es la base de una democracia para que funcione y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad La libertad de expresión es la base de una democracia para que funcione y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos discrepan de manera categórica. "La libertad de expresión no es un derecho absoluto, por lo que Twitter debe invertir en esfuerzos para mantener a sus usuarios más vulnerables a salvo en la plataforma", indicó Deborah Brown, investigadora y defensora de los derechos digitales en Human Rights Watch.

Desde Amnistía Internacional compartieron esta visión. "Lo último que necesitamos es un Twitter que voluntariamente haga la vista gorda ante los discursos violentos y abusivos contra los usuarios, en particular los más desproporcionadamente afectados, como las mujeres, las personas no binarias y otros", sostuvo Michael Kleinman, director de tecnología y derechos humanos de AI en los Estados Unidos.

image.png

Donald Trump respalda a Elon Musk pero no regresa a Twitter

Tras el anuncio de adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, actual CEO de la red Truth Social, desestimó su regreso a la red social del pajarito, de la cual fue baneado a principios del 2021.

"No voy a usar Twitter, me quedaré en Truth. Espero que Elon compre Twitter porque lo mejorará y es un buen hombre, pero me quedaré en Truth", mencionó Trump a Fox News. Actualmente, la red social del antiguo mandatario se mantiene en fase de beta y comenzará operaciones en las siguientes semanas.

Además, Trump sostuvo que Twitter "se volvió muy aburrido porque los conservadores fueron expulsados o se bajaron de la plataforma cuando me fui".

