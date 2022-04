Elon Musk eliminó las pastillas venenosas y compró Twitter

TWITTER

'Píldoras venenosas', jejeje ¡No subestimen a Elon Musk

US$ 43 MILLONES EN JUEGO

Guerra por Twitter, Elon Musk contraataca

El jueves 14 de abril, Elon Musk anunció una oferta para comprar Twitter por US$ 54,20 la acción.

El directorio dijo que no pero The New York Times dijo que los 11 miembros de la compañía estaban negociando con Musk hasta la mañana del lunes. Está previsto que Twitter informe de ganancias el jueves 28/04, momento en el que se espera que la empresa haya intervenido en la oferta de Musk, informa The Wall Street Journal .

Elizabeth Lopatto escribió en The Verge los detalles encontrados en la última presentación del multimillonario ante la Comisión de Bolsa y Valores, y concluyó que le daban mucho más peso a su propuesta.

Los republicanos estadounidenses estaban nerviosos por los intentos de Twitter de frustrar la oferta pública de Musk.

CNBC informó que los miembros republicanos de la Cámara, encabezados por el representante Jim Jordan (R-Ohio), estaban pidiendo a la junta que conservara todos los registros de la transacción, lo que podría sentar las bases para una audiencia futura si el partido toma el control de la Cámara después de la elecciones intermedias.

The Verge:

Hace mil años, el 4 de abril de 2022, Elon Musk anunció que había comprado el 9,1% de Twitter . La noticia de que el hombre más rico del mundo era ahora (brevemente) el mayor accionista de su plataforma de redes sociales preferida hizo que el precio de las acciones se disparara y muchos tecleaban.

Musk inmediatamente comenzó a solicitar sugerencias sobre formas de mejorar Twitter, qué más, twitteando una encuesta . La empresa respondió ofreciéndole un puesto en el directorio , una medida que lo habría restringido a poseer sólo el 15% de la empresa . Al principio, dijo que sí. Luego cambió de opinión y dijo que no .

Después de rechazar un asiento en el directorio de Twitter, Musk actualizó su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores para indicar que no sería un jugador pasivo en los asuntos de la compañía. Atrás quedó el lenguaje de que restringiría sus participaciones a solo el 14% de la empresa. En retrospectiva, esta fue la primera pista de que podría intentar algo más impactante que simplemente comprar acciones para servir como miembro de la junta.

Casey Newton, de Platformer, no es el único que no creía que Musk lanzaría una adquisición hostil de Twitter. Después de que se conoció la noticia de que Musk había adquirido el 9,1% de las acciones de la compañía, muchas personas consideraron brevemente la idea de que Musk podría intentar comprar toda la compañía, solo para finalmente concluir que ya había obtenido todo lo que quería de Twitter.

Casey tenía razón al postular que las disposiciones de píldoras venenosas de Twitter pueden no ser suficientes para detener a Musk. Pero también asumió que Musk simplemente seguiría trolleando a la compañía a través de sus tuits, lo que sin duda sigue siendo un resultado probable.

Musk dice que Twitter debe volverse privada o cerrada a otros accionistas para realizar los cambios que deben realizarse. Estos incluyen una función de edición, un algoritmo de código abierto, menos moderación y una barra más alta para eliminar tweets ofensivos.

Musk es un tipo muy rico. Entonces, naturalmente, diría que no está interesado en comprar Twitter para ganar dinero. Él ve a Twitter como la "plaza de la ciudad de facto" y quiere abrir el código fuente del algoritmo de la compañía de redes sociales. Está tratando de enmarcar toda la oferta pública de adquisición como una especie de cruzada para proteger la libertad de expresión.

Pero incluso un maximalista de la libertad de expresión como Musk necesita convencer a los accionistas de que su oferta de compra es de su propio interés financiero. De lo contrario, ¿qué estamos haciendo realmente aquí?

Musk es un prolífico usuario de Twitter.

Los miembros de la junta directiva de Twitter ensayaron su respuesta al plan de adquisición del hombre más rico del mundo: la píldora venenosa, así como disposiciones anteriores en los estatutos de la empresa, que podrían dificultar enormemente que Musk asuma el control.

La primera reunión de todos en Twitter después de que la oferta de Musk se hizo pública fue extraña. Después de dar una serenata a los empleados con Backstreet Boys y Aretha Franklin, la compañía dijo que continuaría evaluando la oferta.

Los empleados le dijeron a Alex Heath que estaban frustrados por la falta de una respuesta más detallada. Les preocupa el futuro de la plataforma de redes sociales, así como la posibilidad de despidos.

Horas después de anunciar su oferta para comprar Twitter, Musk estaba en el escenario en Vancouver para una oportuna entrevista con el fundador de TED Talk, Chris Anderson. Durante la conversación, Musk habló sobre su “obsesión por la verdad” y se hizo eco de los comentarios que hizo en su presentación ante la SEC sobre su deseo de proteger la libertad de expresión y la democracia.

Pero como señala Adi Robertson, su comprensión de la libertad de expresión parece ser, en el mejor de los casos, nebulosa. Después de examinar los comentarios de Musk, así como los esfuerzos previos de los líderes de Twitter para lidiar con las leyes de expresión en todo el mundo, concluye que Musk puede tener un duro despertar si logra comprar la plataforma de redes sociales.

En una nueva presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores, Musk expuso su plan para los préstamos que le permitirán financiar la oferta de compra realizada el 14 de abril.

Urgente24 ya publicó todo eso.