'Píldoras venenosas', jejeje ¡No subestimen a Elon Musk!

Consisten en un nuevo 'plan de derechos de ciertos accionistas' a comprar más acciones si Musk u otro comprador intenta tomar el control. Y señala que la junta de Twitter tiene la intención de luchar contra la oferta de Musk de tomar la propiedad exclusiva de la empresa. Esto es una guerra de dinero.

La disputa

Después de que se conoció la noticia de que Musk había adquirido el 9,1% de las acciones de la compañía, muchas personas consideraron brevemente la idea de que Musk podría intentar comprar el 100% de la compañía... pero prevaleció la idea de que ya había obtenido todo lo que quería de Twitter.

Casey Newton, un especialista en Musk, advirtió en Platformer, por ejemplo, que las 'píldoras venenosas' pueden no ser suficientes para detener a Musk. Pero él asumió que Musk simplemente seguiría 'trolleando' al directorio a través de sus tuits.

Un fragmento del 'mea culpa' que ahora escribió Newton:

"Lo diré: me sorprendió. Juzgué mal las intenciones de Musk. Hace 3 días estaba aquí contándoles que Musk rechazó un puesto en el directorio porque ya había obtenido todo lo que quería de Twitter: toda la influencia que conlleva ser el mayor accionista individual de la empresa, sin los dolores de cabeza que conlleva ser verdaderamente responsable de la empresa.

Lector, él no había conseguido todo lo que quería. O tal vez lo que él quería cambiar. Las acciones de Musk durante la última semana han convertido en un lío todas mis predicciones. Pero esto es lo que quise decir cuando lo llamé 'un dios embaucador', un muppet del caos, Loki con una granja de hormigas. Con Musk, es prudente esperar lo inesperado.

El martes, el gran observador de Musk, Matt Levine, jugó una oferta teórica para comprar Twitter y concluyó que Musk probablemente no haría una. El CEO de Tesla realmente no tiene el dinero (N. de la R.: en efectivo, no está líquido); no tiene socios conocidos que lo ayuden a recaudar fondos (N. de la R.: un banco detrás o un fondo de inversiones). También parecía probable que Twitter adoptaría las llamadas disposiciones de la 'píldora venenosa' para dificultar la adquisición de acciones por parte de Musk.

Al mismo tiempo, señaló Levine, si Musk se ofreciera a comprar Twitter, el directorio estaría en una posición muy mala:

Si usted es un director de Twitter que se enfrenta a una propuesta de adquisición hostil de Elon Musk y pone una píldora venenosa para bloquearlo, entonces:

Definitivamente serás demandado.

Llevará a cabo una lucha de poder para tratar de expulsarlo, y un ejército de inversores minoristas comprará las acciones y votará con él.

Él twitteará tantas cosas malas sobre ti, y esos tweets malos obtendrán mucha repercusión.

La defensa de Ud. será algo así como “No, sabemos lo que estamos haciendo, somos excelentes para maximizar el valor a largo plazo para nuestros accionistas y tenemos un plan viable para hacer que Twitter sea mucho más valioso en el futuro”, lo cual es empíricamente dudoso.

Si Ud. gana y la oferta de Musk desaparece, es probable que él abandone Twitter en un ataque de ira, Ud. perderá a su usuario más ruidoso, las acciones caerán y Ud. será demandado por los accionistas minoritarias más adelante.

Es muy, muy desagradable, ¿sabes?

Si Musk lanzara una oferta de adquisición en efectivo creíble, la junta realmente no tendría más remedio que negociar con él. (Si la oferta dijera “Tengo US$ 40.000 millones de financiamiento asegurado para esta oferta, pero no puedo decirle nada más al respecto”, las negociaciones serían muy molestas). Simplemente no creo que lo haga. (...)".

https://twitter.com/elonmusk/status/1515405264740134918 Love Me Tender — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2022

Expectativas

Está claro que Musk está ofreciendo a los accionistas de Twitter una prima bastante justa: US$ 43.000 millones por una empresa con una capitalización de mercado de US$ 37.000 millones.

Musk dice que Twitter debe salir de la Bolsa (volverse privada) para poder realizar los cambios que deben realizarse. Estos incluyen una función de edición, un algoritmo de código abierto, menos moderación y una barra más alta para eliminar tweets ofensivos.

Musk es un tipo muy rico, no está interesado en comprar Twitter para ganar dinero. Sí quiere abrir el código fuente del algoritmo de la compañía de redes sociales. Está tratando de enmarcar toda la oferta pública de adquisición como una especie de cruzada para proteger la libertad de expresión.

Pero necesita convencer a los accionistas de que su oferta de compra tiene un interés financiero.

Liz Lopatto, quien en The Verge ha escrito mucho sobre Twitter, explicó que muchos, dentro del 'mundo corporativo' no toman en serio a Musk.

Por ejemplo, no parece haber alineado el financiamiento para comprar Twitter y convertirla de empresa pública en privada:

"Se sabe que él está trabajando con Morgan Stanley, pero nadie sabe si realmente atenderá los consejos de Morgan Stanley."

"El propio Musk dijo que es posible que no gane al final pero si logra presionar a Twitter para que haga los cambios que él quiere, es posible que retire su oferta."

"Detrás de escena, los miembros de la junta directiva de Twitter levantaron disposiciones en los estatutos de la empresa que podrían dificultar que Musk asuma el control."

"La primera reunión de todos en Twitter fue extraña: la compañía dijo que continuaría evaluando la oferta."

"Los empleados le dijeron a Alex Heath que estaban frustrados por la falta de una respuesta más detallada. Les preocupa el futuro de la plataforma de redes sociales, así como la posibilidad de despidos."

"Horas después de anunciar su oferta para comprar Twitter, Musk estaba en el escenario en Vancouver para una oportuna entrevista con el fundador de TED Talk, Chris Anderson. Durante la conversación, Musk habló sobre su “obsesión por la verdad” y se hizo eco de los comentarios que hizo en su presentación ante la SEC sobre su deseo de proteger la libertad de expresión y la democracia."

"Pero, tal como señala Adi Robertson, su comprensión de la libertad de expresión parece ser, en el mejor de los casos, nebulosa. Después de examinar los comentarios de Musk, así como los esfuerzos previos de los líderes de Twitter para lidiar con las leyes de expresión en todo el mundo, concluye que Musk puede tener un duro despertar si logra comprar la plataforma de redes sociales."

El culebrón acaba de comenzar.

