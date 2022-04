Elon Musk hace oferta por el 100% de Twitter

Según los informes, la junta se reunirá a las 10 a.m. ET para discutir la oferta, aunque no está claro si se llegará a una decisión.

Las acciones de Twitter subieron más del 13% antes de la comercialización en las noticias. Las acciones de Tesla han bajado un 1,5% por temor a que el fanático Nº1 de Twitter, que ya lidera Tesla, SpaceX, The Boring Company y Neuralink, se distraiga con su nueva mascota.

Musk le dijo una vez al cofundador y ex director general de Twitter, Jack Dorsey, que es una mala idea dirigir dos empresas al mismo tiempo.

La saga de si comprará o no comprará Twitter comenzó en serio cuando se hizo evidente, hace solo diez días, que el hombre más rico del mundo compró una participación del 9,2% en la empresa. Poco después de que Twitter anunciara que Musk sería nombrado miembro de su junta, solo para que eso fracasara hace solo unos días, lo que llevó al director ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, a decirle al personal: "habrá distracciones por delante".

Una adquisición hostil ciertamente distraerá a todos los involucrados.

https://twitter.com/elonmusk/status/1514564966564651008 I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

La oferta:

Invertí en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo, y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia que funcione.

Sin embargo, desde que hice mi inversión ahora me doy cuenta de que la empresa no prosperará ni cumplirá con este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una empresa privada.

Como resultado, ofrezco comprar el 100 % de Twitter por $54,20 por acción en efectivo, una prima del 54 % sobre el día anterior a que comencé a invertir en Twitter y una prima del 38 % sobre el día anterior al anuncio público de mi inversión. Mi oferta es mi mejor y última oferta y, si no se acepta, tendría que reconsiderar mi posición como accionista.

Twitter tiene un potencial extraordinario. Lo desbloquearé.

Elon Musk

Texto

Como indiqué este fin de semana, creo que la empresa debería ser privada para pasar por los cambios que se deben hacer.

Después de varios días de pensar en esto, he decidido que quiero adquirir la empresa y convertirla en privada.

Voy a enviarte una carta de oferta esta noche, será pública por la mañana.

¿Estás disponible para chatear?

1. Mejor y final:una.No estoy jugando el juego de ida y vuelta.b.Me he movido directamente hasta el final.C.Es un precio alto y a sus accionistas les encantará.d.Si el trato no funciona, dado que no tengo confianza en la gerencia ni creo que pueda impulsar el cambio necesario en el mercado público, tendría que reconsiderar mi posición como accionista.i.Esto no es una amenaza, simplemente no es una buena inversión sin los cambios que deben realizarse.ii.Y esos cambios no ocurrirán sin privatizar la empresa.

2. Mis asesores y mi equipo están disponibles después de recibir la carta para responder cualquier pregunta.una.Habrá más detalles en nuestras presentaciones públicas. Después de recibir la carta y revisar las presentaciones públicas, su equipo puede llamar a mi oficina familiar si tiene alguna pregunta.

----------------------

