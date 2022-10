Sin colectivos en el interior: Más fondos o aumento del boleto

También sostuvo la necesidad de que se cumpla la premisa de "igual remuneración por igual tarea" para los trabajadores del interior del país, y exigió "un mayor compromiso y participación de los gobernantes y de la cartera de Interior, que en definitiva son los que deben enfocarse en la resolución definitiva del conflicto"

El secretario de Prensa nacional del sindicato, Mario Calegari, aclaró que la huelga general no se cumple en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), donde ya se llegó a un acuerdo.

Interior Vs AMBA

Los choferes de micros de media y larga distancia del interior buscan cerrar un acuerdo donde se equipare sus ingresos al acuerdo salarial que consiguieron los choferes del AMBA, que consta de un salario básico de 200 mil pesos a partir de diciembre 2022, precisó la agencia NA.

La medida había sido anticipada por un comunicado previo el 5 de octubre donde la entidad gremial explicaba que, por una disputa entre los Gobiernos Provinciales y el Estado Nacional sobre quién se hacía cargo del incremento salarial, se veían perjudicados los trabajadores, ya que no percibían el aumento que debía hacer llegar el ingreso de un chofer a 165 mil pesos para el mes de septiembre.

De esta manera la Unión Tranviarios Automotor consideraba agotada la Conciliación Obligatoria y declaraba la acción de fuerza ratificada este martes a la tarde.

Por su parte, en declaraciones a Cadena 3, el presidente de Fatap, Gerardo Ingaramo, dijo a que la discusión paritaria se tiene que dar entre AMBA, Fatap y las cámaras de todo el país porque sino el AMBA arregla con el Estado Nacional, cubre los fondos y después ellos tienen que salir a ver de dónde los consiguen para el resto del país.

"Direccionamos el tema al Ministerio de Transporte de la Nación para que se nos otorgue los fondos para este 2022 sobre los 59.500 millones aprobados en diputados porque si estos números fuesen otorgados por ley o partida del jefe de gabinete podríamos estar firmando la paritaria, sino, son los estados provinciales que tienen que poner los fondos o aumentar la tarifa que aumentó hace 15 días", explicó.

"El aumento salarial que logró el gremio es de casi el 100% y es lógico con la inflación. Nosotros no decimos que no, pero necesitamos 13 mil millones más para cerrar el año. Al AMBA le ponen 30 mil millones por mes y a nosotros 3.800 millones, pedimos simetría y que aporten esos fondos", planteó y advirtió: "Nosotros no podemos firmar una paritaria que después no podemos pagar".

“Nosotros hacemos un esfuerzo pero acá se tienen que poner los pantalones el gobierno, los gobernadores, los intendentes", concluyó.

¿Otro aumento?

Según consigna el diario La Voz, a finales del mes pasado las municipalidades de Córdoba, Rosario y Santa Fe aplicaron una suba que llevó el pasaje de colectivos a 85 pesos.

En lo que va del año, el pasaje en el transporte urbano de Córdoba ya registró un aumento del 70,4 por ciento.

En el caso de Córdoba, en el cálculo de lo que se necesitaría para pagar la paritaria, el urbano cordobés cuenta con 3 mil trabajadores: hacen falta unos 150 millones de pesos extra para hacer frente al costo salarial.

En junio pasado, se cortaron 11,4 millones de pasajes. Si se tuviera que cubrir con tarifa, harían falta unos 14 pesos, por lo que el boleto pasaría a costar casi 100 pesos, estimó La Voz, en un hipotético escenario donde las empresas no reciban fondos del Estado e incrementen el valor del boleto para pagar sueldos.

Otras lecturas de Urgente24:

Encuesta: Javier Milei imparable y Bullrich supera a Manes

Ni el oficialismo se tiene fe: "somos el Ministerio del parche"

"El éxito de la Convertibilidad fue cortar la fuga del peso"

Por culpa de Gómez Alcorta, Aníbal Fernández debe dar explicaciones