Sergio Massa marca territorio desde la provincia "prohibida"

Con todo eso, Massa parece animarse a entrar a Córdoba con más confianza que el resto de sus compañeros de Gobierno. Algo que ni el propio Alberto Fernández pudo hacer después de 2019.

Claro, el contexto es propicio. En la provincia, Juntos por el Cambio sufrió dos derrotas muy duras y Javier Milei tiene una buena imagen, cortando de algún modo el voto anti K en dos.

Massa Gill 2P.jpg Sergio Massa y Martín Gill, el hombre fuerte del ministro en Córdoba.

Con esas condiciones dadas, Massa se prestará a recorrer Córdoba Capital. Allí, se reunirá con autoridades de la UNC, inaugurará una nueva línea de fabricación de la empresa Blangino y más tarde viajará al interior provincial, donde probablemente se mueva con más comodidad política.

Atento a dónde está parado, Massa dejó algunas declaraciones a la prensa cordobesa con un tono “deskirchnerizado” por completo. "Si soy electo presidente, el jefe de Gobierno voy a ser yo. No es el mismo escenario. Yo seré el presidente. Hay que tener la claridad de plantear los problemas y yo pienso ir para adelante, no para atrás", aseguró en una entrevista con Cadena 3.

Además, se plantó ante los cuestionamientos de un presunto control de Cristina Kirchner. “En momentos muy particulares de nuestra democracia demostré que cuando tengo que tomar una determinación, la enfrento así guste o no. Tengo una personalidad que puede gustar o no, pero es determinado. Tengo vínculos con respeto, como fue el caso con De la Sota e igual es con Cristina Kirchner. Nada me impide dialogar con otro porque piense distinto", apuntó.

En el plano local, Massa volvió a mostrar cierta simpatía por Llaryora. Días atrás, el ministro de Economía había elogiado al nuevo referente del PJ provincial a pesar de que podría competirle el liderazgo en un escenario electoral negativo.

Massa Llaryora.jpg Sergio Massa y Martín Llaryora.

"Desde el liderazgo de De la Sota, la provincia tomó una identidad. Córdoba tuvo momentos de mala relación con el Gobierno nacional. En ese sentido, hay una nueva etapa con actores nuevos", explicó. Y dio paso a explicar cuál es su relación con el nuevo gobernador cordobés.

"Lo conozco a Martín. Puedo estar en otro espacio y sentirme contento por otra persona que sé que será un gran gobernador. Sé que es un dirigente joven, capaz, preparado y con gran sensibilidad de los problemas de la gente. Si me toca ser presidente, me sentaré con él a trabajar por la agenda que los cordobeses necesitan", detalló. Para Massa, Llaryora es la continuación del delasotismo que se perdió con Juan Schiaretti.

"Es lo más parecido a José Manuel De la Sota. La noche que Martín ganó, inició una nueva etapa junto a legisladores jóvenes que aparecen como una nueva referencia para la provincia", concluyó. Así, le dejó una puerta bien abierta al cordobés, que apoyará a Schiaretti en la campaña.

De esa forma, Sergio Massa se plantó en una parada difícil y mostró una marca propia. Claro, el ejercicio de despegarse del kirchnerismo será cada vez más importante a medida que se vaya acercando la hora de la verdad, en una elección con un claro giro a la derecha.

03-08-2023 | ENTREVISTA EN CADENA 3 ARGENTINA DE CÓRDOBA |

