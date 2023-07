Massa: "Córdoba enseña que una elección se gana militando"

"Uno tiene que ser firme en el manejo del Estado y tiene que ser un profesional. Tenemos una hipoteca que tomó el tío jugador de la familia, el ex presidente (Mauricio) Macri. No es una buena noticia ordenar un programa con el Fondo, porque lo mejor es no tener que hacerlo. "Uno tiene que ser firme en el manejo del Estado y tiene que ser un profesional. Tenemos una hipoteca que tomó el tío jugador de la familia, el ex presidente (Mauricio) Macri. No es una buena noticia ordenar un programa con el Fondo, porque lo mejor es no tener que hacerlo.