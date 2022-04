Separados: Alberto Fernández y CFK no compartirán acto

Esta mañana, Alberto Fernández reiteró el reclamo por la soberanía argentina de las islas Malvinas en una entrevista que concedió a la cadena televisiva de la BBC.

El mandatario remarcó que las islas fueron usurpadas y que los británicos “no tiene ningún derecho” sobre el territorio. “Yo creo que la razón siempre vence y nosotros tenemos la razón. En algún momento la razón va a predominar. No tenemos ni la fuerza, no tenemos los trasatlánticos, no tenemos la artillería, no tenemos los aviones, no tenemos las armas nucleares que el Reino Unido trajo en aquel entonces a circular por el Atlántico Sur. Pero lo que tenemos es la razón”, sostuvo el primer mandatario.

"Si algo tengo claro, lo único que tengo claro, es que inglesas no son las Malvinas, eso sí lo tengo claro", aseguró.

