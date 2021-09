Santa Fe: Ganó JxC pero el triunfo es del radicalismo

La candidata ganadora no lo explicó en el video que difundió, pero hizo referencia al reemplazo de Federico Angelini en la Cámara de Diputados, si es que gana su banca en Senadores. Es que la sexta integrante de aquella lista de JxC que venció en las elecciones de 2019 es Cesira Arcando, quien formó parte del partido que lidera el expresidente Mauricio Macri, pero que ahora se identifica con el Frente de Todos. Por este motivo Losada asegura que Angelini "podría entregar su banca de diputado nacional al kirchnerismo".

Los dichos de Carolina Losada no pasaron desapercibido en JxC. La primera en salir a responderle fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien apoyaba la lista de Federico Angelini. A través de Twitter, la exministra de Defensa de la Nación disparó contra la periodista: "Carolina Losada, sos bienvenida a JxC. Pero no te conviertas en lo que querés combatir: no mentir es nuestra premisa. La Ley 27.412 de 2017, reemplaza género por género. Si Angelini -impulsado por PRO- es elegido senador, su lugar como diputado lo ocupará un radical".

El día D

Ahora que Federico Angelini y Amalia Granata quedaron lejos en los resultados de las PASO, y que las dos listas que triunfaron fueron orquestadas por radicales (a Carolina Losada la acompaña el radical Mario Barletta como candidato a diputado, y Maximiliano Pullaro es un gran referente de la UCR en Rosario), JxC deberá hacer un exhaustivo análisis sobre lo sucedido en Santa Fe.

"Siendo cuatro listas, más allá de que las encuestas nos daban arriba, no sabíamos que las diferencias iban a ser tan grandes", reconoció anoche una radiante Carolina Losada. "Estoy re emocionada, estoy feliz. Lo esperaba, pero no estaba segura", expresó frente a los medios locales en el búnker del partido, en Rosario. "El cariño de la gente en la calle eran lindísimo, un mimo enorme y una gran responsabilidad. Los políticos nos han fallado mucho, yo quiero hacer algo diferente", advirtió la ganadora.

carolina losada.jpg Carolina Losada, anoche en el búnker de su partido, dialogando con la prensa luego de hacer público si triunfo en la interna de JxC de Santa Fe.

Esta mañana, Carolina Losada dialogó con el periodista rosarino Roberto Caferra y aseguró que "la gente está cansada del político tradicional y sus promesas. Yo me comprometo en seguir volviendo a cada localidad y estar en contacto con la gente”.

Sobre la interna de JxC, Losada bajó el tono y contó que luego del video anteriormente mencionado, Mauricio Macri la llamó por teléfono "hace una semana, unos días después del video. Tuvimos contrapuntos pero terminó la conversación de la mejor manera y me dijo que estemos todos juntos”.

La periodista además remarcó que ahora la intención es trabajar juntos con las otras fuerzas, y contó que la llamaron para felicitarla José Corral, Patricia Bullrich y Martín Losteau. Sobre Maximiliano Pullaro, la ganadora dijo que “no me llamó anoche pero seguro lo hará, y sé que Federico (Angelini) se comunicó con gente de mi equipo”.

JxC ahora deberá reordenarse desde arriba si tiene intenciones de liderar el partido en Santa Fe, y sin lugar a dudas, deberá comenzar a negociar con los radicales.