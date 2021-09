JxC: La interna entre los originarios y los de "afuera"

Y marcó las diferencias con los otros precandidatos: "Con cualquiera de los otros precandidatos no hay riesgo de regalarle nada a Cristina".

Carolina Losada no lo explicó en su video, pero hace referencia al reemplazo de Federico Angelini en la Cámara de Diputados, si es que gana su banca en Senadores. Es que la sexta integrante de aquella lista de JxC que venció en las elecciones de 2019 es Cesira Arcando, quien formó parte del partido que lidera el expresidente Mauricio Macri, pero que ahora se identifica con el Frente de Todos. Por este motivo Losada asegura que Angelini "podría entregar su banca de diputado nacional al kirchnerismo".

Fuego cruzado

Los dichos de Carolina Losada no pasaron desapercibida dentro de JxC. La primera en salir a responderle fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien apoya la lista de Federico Angelini. A través de Twitter, la exministra de Defensa de la Nación disparó contra la periodista: "Carolina Losada, sos bienvenida a JxC. Pero no te conviertas en lo que querés combatir: no mentir es nuestra premisa. La Ley 27.412 de 2017, reemplaza género por género. Si Angelini -impulsado por PRO- es elegido senador, su lugar como diputado lo ocupará un radical".

Bullrich aclaró así a quien le tocaría reemplazar a Federico Angelini en caso de que él pase a la Cámara de Senadores: se trata de Carlos Rodolfo de Lorenzi, séptimo ocupante de la nómina que ganó en 2019, oriundo de la ciudad de El Trébol.

Losada, por su parte, no se quedó callada y le contestó a Bullrich: "Conozco la ley de paridad, a quienes tenés que convencer de respetarla es al kirchnerismo. Sabés que por una banca van a hacer cualquier cosa. Reconozcan que la ambición de Angelini les jugó una mala pasada. Mentir es no reconocer que la banca está en riesgo".

Federico Angelini también se metió en la polémica. “Carolina Losada y Mario Barletta mienten y están haciendo lo peor de la política”, aseguró duramente el diputado nacional. Además, lamentó que “alguien que participa en Juntos por el Cambio diga eso, que no es lo que nos representa a los que estamos en JxC".

“La gente quiere escuchar propuestas, que le contemos que hicimos durante nuestra gestión, qué proponemos para solucionar los problemas, yo lo único que escucho de ese sector desde que arrancó la campaña es agresión y frases que dan cuenta de que no conocen a Santa Fe”, y se refirió a un lamentable dicho de Losada: “Decir que todos los chicos santafesinos sueñan con ser narcotraficantes es no conocer a la provincia, algo que te hace decir esas pavadas”.

Federico Angelini además sostuvo que “quien me va a reemplazar es Carlos de Lorenzi, de la ciudad de El Trébol, y no quiero darle más entidad al tema porque ellos tienen una teoría que es ‘miente, miente que algo quedará’ y no es a lo que acostumbramos en JxC”.

La interna en JxC da cuenta de las diferencias que hay dentro del partido, especialmente en Santa Fe, donde se presentaron 4 listas en total. Dos de ellas están encabezadas por radicales (Maximiliano Pullaro y José Corral); una justamente por Carolina Losada -que viene del periodismo y es el primer paso que da en la política-, que estará acompañada por el radical Mario Barletta; y la última encabezada por Federico Angelini, el candidato predilecto de los "tótems" del PRO.

Angelini tiene un largo recorrido en el partido, en la política, y en la provincia. Por eso no es de extrañar que Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta hayan salido a apoyarlo, frente a las otras opciones. Los máximos dirigentes del PRO necesitan tener a un aliado incondicional en el Senado para volver al poder en el 2023, alguien que pertenezca desde siempre en el partido, y Angelini cumple esas condiciones.